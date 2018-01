Symbolbild. In den Groko-Verhandlungen haben sich fast alle CDU-Bedingungen erfüllt. (dpa)

Die Schweißtropfen, die sich die Groko-Verhandler vermutlich von der Stirn gewischt haben, sind Salzwasser auf die Mühlen von Kevin Kühnert. Der aufmüpfige Juso-Chef wird die Einigung über den Nachzug von Flüchtlingsfamilien als Bestätigung seiner These präsentieren: Die SPD zahlt in einem erneuten Bündnis mit Angela Merkel bloß drauf.

Auf der Gegenseite – und bei diesen Partnern muss man das so ausdrücken – können sich Horst Seehofer und Andreas Scheuer die Einigung an die Fahne heften: Fast alle CSU-Bedingungen erfüllt, abgehakt. 1000 Personen pro Monat kann man im kommenden Landeswahlkampf sehr gut als erkämpfte „Obergrenze“ verkaufen. Härtefall-Regelung hin oder her, ein Rechtsanspruch auf Familiennachzug ist kein Thema mehr. Der scharfe, ja wütende Protest von Flüchtlingsorganisationen und Sozialverbänden ist der beste Beleg dafür.

Wenn die SPD denn wenigstens im Gegenzug ein ernst zu nehmendes Einwanderungsgesetz als Ziel fixiert hätte. Jetzt wird ihre Basis die spannende Frage stellen, auf welchem Feld die Union nachgeben will, um sie bei der Stange zu halten. Naheliegend ist die Sozialpolitik. Die SPD fordert hier unter anderem das Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“. Eine „Bürgerversicherung“ lehnt die Union aber ebenso vehement ab wie einheitliche Arzthonorare. Bislang bietet sie bloß eine bessere Ärzteversorgung im ländlichen Raum an.

Wenn das so weiter geht, fehlt bloß noch, dass sich der Vorsitzende dieser einstmals stolzen Partei der Kanzlerin gleichsam zu Füßen wirft: Indem er seine eigenen Worte aus dem Wahlkampf frisst und brav in ihr Kabinett eintritt. Er hätte gute Aussichten, nach Guido Westerwelle selig mal wieder ein richtig unbeliebter Außenminister zu werden. Noch eiert Martin Schulz um seine eigene Personalie herum. Am liebsten möchte er sich erst entscheiden, nachdem die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag abgesegnet haben – aber auch das wird ihn nicht retten.