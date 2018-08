Die Schweizer haben sich für einen eigenen, reichlich teuren Weg entschieden, um von der Europäischen Union zu profitieren. Doch Brüssel wird beim Rahmenabkommen nicht zulassen können, was man Großbritannien mit Recht verweigert: Niemand darf sich nur die Dinge herauspicken, die ihm passen. Dass die Regierung in Bern den eigenen Arbeitsmarkt schützen will, unterscheidet sie nicht von Berlin, Paris oder Rom. Aber die europäischen Regelwerke in diesem Bereich sind fair. Sie legen fest, dass entsandte Arbeitnehmer so entlohnt und sozial abgesichert werden müssen wie Einheimische. Da kann und darf die Kommission nicht hinnehmen, dass EU-Mitglieder und solche, die vom Binnenmarkt profitieren wollen, zusätzliche Hürden auf nationaler Ebene aufbauen, um ausländische Arbeitskräfte zu verhindern.

Wenn die Schweiz mit dem Gedanken an einen Schwexit spielen und zündeln will, muss sie wissen, dass das Risiko dann alleine auf ihrer Seite liegt. Der bevorstehende Brexit hat schon jetzt gezeigt, dass man über diese Dinge besser vorher nachdenken sollte, ehe eine fatale Entscheidung zugelassen wird.