In dem Waldstück am Braunkohletagebau darf erst einmal nicht weiter gerodet werden. (Oliver Berg/dpa)

Doppelter Erfolg für die Umweltschützer: Im Hambacher Forst darf für längere Zeit nicht gerodet werden, entschied das OVG Münster am Freitagvormittag. Am Nachmittag dann der nächste Richterspruch: Es darf an diesem Sonnabend nun doch demonstriert werden. Für die RWE und die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist die Entscheidung aus Münster eine schwere Schlappe.

Die Begründung der Richter ist bemerkenswert: Die RWE und die Bezirksregierung Arnsberg als Planungsbehörde hätten nicht belegen können, dass durch einen Rodungsstopp die Energieversorgung gefährdet wäre. Das darf man eine richterliche Ohrfeige nennen. Von wegen: Ohne den Tagebau am Hambacher Forst „gehen die Lichter aus“!

Ministerpräsident Arnim Laschet, der bislang eine unrühmliche Rolle in dem Konflikt spielte, hat nun zum Innehalten aufgerufen. Tatsächlich ist eine Entspannung der aufgeheizten Lage nötig. In aller Ruhe können nun die Vorschläge der Kohlekommission abgewartet werden. Die Gefahr, dass die RWE im Hambacher Waldgebiet irreparable Fakten schafft, ist endlich gebannt.