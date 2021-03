CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat in der einstigen CDU-Hochburg Baden-Württemberg einen schweren Stand. (Imago)

Seit Monaten wird über das Superwahljahr 2021 geredet – an diesem Wochenende wird es zum ersten Mal ernst. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden an diesem Sonntag zwei von insgesamt sechs Landtagswahlen abgehalten. Anfang Juni wählt dann Sachsen-Anhalt. Und schließlich, am 26. September, folgt der Showdown: Dann sind nicht nur die Bürger von Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, neue Landesregierungen zu wählen. An diesem Tag steht zudem die Bundestagswahl an. Es wird der Beginn der Post-Merkel-Ära.

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind also ein wichtiger Stimmungstest in angespannten Zeiten. Corona hält das Land weiter fest im Griff, die politischen Akteurinnen und Akteure agieren mitunter fahrig, auch weil in der Krise die Strukturprobleme des ganzen Landes offener denn je zutage treten. Hinzu kommt: CSU-Chef Markus Söder und der noch neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet haben angekündigt, sich zwischen Ostern und Pfingsten darauf zu verständigen, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll.

Masken-Affäre zieht ihre Kreise

Die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz könnten dem Entscheidungsprozess noch eine bisher unerwartete Richtung geben. Denn die unverhofft hochkochende Masken-Affäre in der gemeinsamen Bundestagsfraktion droht den begehrten Posten des Kanzlerkandidaten zur Rutschpartie werden zu lassen: Zieht der Skandal um Bestechlichkeit von Abgeordneten noch weitere Kreise, kann dies die Union um die sicher geglaubte Kanzlerschaft bringen.

Gut möglich daher, dass die Bereitschaft von Markus Söder, in einer sich immer weiter zuspitzenden globalen und nun auch noch parteipolitischen Krise das Kanzleramt anzustreben, einen kräftigen Dämpfer erleidet. Denn anders als Armin Laschet hat der Franke noch nicht öffentlich seinen Anspruch auf das Amt angemeldet.

Für die beiden CDU-Herausforderer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommt also der Masken-Skandal zur Unzeit. Aber auch ohne diesen Tiefschlag haben es Christian Baldauf und Susanne Eisenmann schwer. Der Grüne Winfried Kretschmann in Stuttgart und die Sozialdemokratin Malu Dreyer in Mainz sind starke Persönlichkeiten. Ihr wirtschafts- und sozialpolitischer Pragmatismus, ihre Zugewandtheit sind vielen Wählerinnen und Wählern wichtiger als die Parteizugehörigkeit.

Winfried Kretschmann regiert seit zehn Jahren

In Baden-Württemberg ist die CDU derzeit Juniorpartner in der grün-schwarzen Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der 72-Jährige regiert dort seit zehn Jahren. Seine Partei liegt in den Umfragen stabil bei 35 Prozent, die CDU bei 24.

Wirkt sich am Sonntag der Masken-Skandal auf die Entscheidung der Wählerschaft aus, kann es passieren, dass die Landes-CDU mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der Opposition landet. Möglich wäre nämlich auch eine Koalition der Grünen mit SPD und FDP, die beide bei um die zehn Prozent liegen. Vielleicht wäre auch ein Bündnis aus Grünen und den Sozialdemokraten denkbar. Diese liegen bei rund zehn Prozent.

Malu Dreyer ist seit acht Jahren im Amt

In Rheinland-Pfalz regiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer seit acht Jahren, vier davon gemeinsam mit FDP und Grünen. Letzte Umfragen sahen Sozialdemokraten und CDU gleichauf bei 30 Prozent, die Grünen bei zwölf Prozent. Die Liberalen müssen demnach um ihren Wiedereinzug bangen. Die AfD liegt derzeit bei zehn Prozent, die Linke mit drei Prozent unter der Fünfprozenthürde. Zwar haben wegen der Pandemie bereits viele Wählerinnen und Wähler per Briefwahl abgestimmt, trotzdem rechnet selbst Dreyers CDU-Herausforderer Christian Baldauf mit einem schwächeren Ergebnis wegen der Masken-Affäre. „Rückenwind ist das nicht“, sagte der 53-Jährige der „Rheinischen Post“.

Schafft es die FDP wieder in den Mainzer Landtag, könnte Dreyers Ampel-Koalition weiterregieren. Für Rot-Grün oder Schwarz-Grün würde es aktuell kaum reichen. Dass die Grünen sich als Juniorpartner für Jamaika – also Schwarz-Grün-Gelb – entscheiden, ist unwahrscheinlich. Die Ökopartei macht zwar auf Bundesebene seit Längerem Lockerungsübungen für ein ökosoziales Regierungsbündnis mit den Konservativen. Aber in der jetzigen Situation wären die Grünen schlecht beraten, sich in ein pragmatisches Bündnis mit der angeschlagenen CDU zu begeben.