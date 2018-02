Donald Trump mit Familienmitgliedern und Regierungsmitarbeitern in Cartoon-Form. (Sky Deutschland, obs)

Die Kritiker in den USA versuchen händeringend etwas Positives zu finden, was sie über den Ausflug des brillanten Satirikers in die Welt des Zeichentrickfilms schreiben können. Denn niemand anderem gelingt es so gut wie Stephen Colbert als Gastgeber der „Late Show“, täglich die Absurdität dieser Präsidentschaft zu enthüllen. So gibt es Lob für Jeff Bergmans Stimmen-Animation des zweidimensionalen Trump. Andere halten die Darstellung von Randfiguren wie den Berater des Präsidenten, Stephen Miller, als Sendbote des Satans für gelungen. Auch die Idee, Trumps Söhne Eric und Donald Jr. als Reinkarnation der Cartoon-Serie „Beavis & Butthead“ zu präsentieren, sorgt für Schmunzeln. Doch von Ausnahmen abgesehen, bleibt den meisten amerikanischen Kritikern der zehnteiligen Serie „Our Cartoon President“ das Lachen irgendwie im Halse stecken.

Die Rezeption im deutschsprachigen Raum, wo die Folgen im Bezahlfernsehen von „Sky“ mit Untertiteln in amerikanischer Originalversion angelaufen sind, mag anders sein, weil das Geschehen weit weg ist. Doch wer in den USA lebt und die Politik vor Ort verfolgt, weiß, dass die gezeichneten Figuren zuweilen hinter ihren Vorlagen im wirklichen Leben zurückstehen.

Der wahre Trump, der im Bademantel im Bett Cheeseburger mampft und sich daran erfreut, wie „Fox & Friends“ ihm huldigen, ist absurder als der Comic-Präsident, der in der ersten Folge von den liebedienerischen Fox-Moderatoren mit dem Satz geweckt wird: „Es ist sechs Uhr in der Früh, Mr. Präsident. Stehen Sie auf und strahlen. Ich liebe Sie“. Das funktioniert genauso wenig wie die Szene im Lageraum des Weißen Hauses, wo Trump im Kreise seiner Generäle versucht, dem Offizier mit dem „nuklearen Football“ die Codes für den Start einer Atomrakete zu entreißen. Verglichen mit den echten Tweets Trumps, in denen er dem „kleinen Raketenmann“ Kim Jong Un droht, er habe nicht nur einen Atomknopf, sondern einen, der auch funktioniere, wirkt die Episode in „The Cartoon President“ läppisch.

Colbert, der das ambitionierte Projekt in Kooperation mit Chris Licht, Matt Lapin, Tim Luecke und RJ Fried für den zur CBS-Gruppe gehörenden Bezahlkanal „Showtime“ umsetzte, schafft in der Zeichentrick-Folge nicht, was ihm im Mitternachtsfernsehen besser gelingt: Etwas aus dem Charakter des Präsidenten herauszuarbeiten, das nicht bloß ein blasse Kopie der Karikatur ist, zu der sich Trump selber gemacht hat.

Viele Witze nerven inzwischen

Daran haben sich zuvor schon andere abgearbeitet, wie zum Beispiel Alex Baldwin, der Trump auf „Saturday Night Live“ parodierte. Doch die Witze über seine blonde Super-Tolle, kleinen Hände oder die mit Ahnungslosigkeit gepaarte Angeberei nerven inzwischen so sehr wie die peinlichen Selbstinszenierungen des Präsidenten.

Der Grund liegt auf der Hand. Satire arbeitet unter anderem mit Übertreibungen. Wenn der „erfolgreichste Präsident jemals“ täglich ganz ernsthaft selber über seine Großartigkeit spricht, lässt sich das an Lachhaftigkeit kaum mehr überbieten. Das gilt übrigens auch für die sprichwörtlich „komischen“ Figuren um Trump herum, wie Ben Carson (Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung), Jeff Sessions (Justizminister) oder Sarah Huckabee-Sanders (Pressesprecherin im Weißen Haus), deren kuriose Ergebenheit so offenkundig ist, dass sie in „Our Cartoon President“ mehr wie die zeichnerische Umsetzung lebender Personen erscheinen.

„Our Cartoon President“ leidet durchweg unter der bedrückenden Nähe zu ihrem Objekt. Das nimmt der Satire ihren Biss. Die Zeichentrick-Serie ist so etwas wie die animierte Version des Bestsellers „Fire and Fury“. Sie lässt Trump mehr zu einer Figur wie in der Zeichentrickserie „Family Guy“ werden – ein wenig vertrottelt, aber harmlos. Genau das aber ist dieser Präsident nicht. Und niemand sieht das klarer als Colbert selbst, der in der „Late Show“ kürzlich zeigte, wie Satire treffender sein kann. Er mag sich das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgeschaut haben, der Trump mit der Einladung zu einer Parade umgarnte. Aber es funktioniert.

Colbert forderte den Narzissten im Weißen Haus in der „Late Show“ auf, Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre Rede und Antwort zu stehen. „Sie können das!“, sagte er mit ernster Mine. „Sie sind ein brillantes, milliardenschweres Genie! Sie sind besser und schlauer als all diese Clowns, die ihre Karrieren mit Ermittlungen verplempern.“ Er sei schlauer als seine Anwälte, lockt Colbert Trump. „Sagen Sie aus, seien Sie einfach Sie selbst!“