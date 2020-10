Bundesinnenminister Horst Seehofer wehrt sich vehement gegen die Forderung, eine wissenschaftliche Studie über Rassismus in der Polizei auf den Weg zu bringen. (Kay nietfeld /dpa)

Die Kette von rechtsextremistischen Vorfällen in den Sicherheitsbehörden reißt nicht ab. In den Reihen der Berliner Polizei ist ein Chatroom mit rassistischen Inhalten entdeckt worden. Und in Nordrhein-Westfalen wird gegen drei Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ermittelt, zu deren Aufgaben auch die Observierung von Rechtsextremisten gehört.

Innenminister weiterhin gegen Studie

Was muss eigentlich noch alles passieren? Doch Bundesinnenminister Horst Seehofer wehrt sich immer noch gegen eine Studie, die Rassismus – und damit auch Rechtsextremismus – in der Polizei wissenschaftlich untersuchen soll. Seehofer beweist sich mal wieder als Dickschädel, wie so oft in seiner politischen Laufbahn. Der Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, ist da viel weiter: Er hält eine Studie für „unabdingbar“.

Um es klar zu sagen: Es ist nicht Sinn einer Studie, Sicherheitsbehörden unter einen Generalverdacht zu stellen, das wäre geradezu grotesk. Es geht vielmehr darum, Missstände aufzuklären, Strukturen aufzuhellen und herauszuarbeiten, warum sich Polizei und Bundeswehr oft schwertun, in den eigenen Reihen zu ermitteln.