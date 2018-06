Präsidentin des Bamf seit 2017: Jutta Cordt (Reuters)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, entlassen. Das berichtet das Magazin "Der Spiegel". Demnach habe er der Leitungsspitze des Bamf am Mittwoch mitgeteilt, Cordt von ihren Aufgaben zu entbinden. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Freitagabend auf Nachfrage des Magazins. Über die Nachfolge werde in Kürze entschieden.

Auch der bisherige Vizepräsident der Behörde, Ralph Tiesler, soll ausgetauscht werden. Die Pläne soll Seehofer im Laufe der Woche bereits im kleinen Kreis vor Innenpolitikern verkündet haben, berichtet "Der Spiegel" unter Berufung auf mehrere Teilnehmer.

Die umfassende Neustrukturierung des Bamf hatte Seehofer bereits auf der Innenministerkonferenz in Quedlinburg vor einer Woche angekündigt. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) darüber berichtet: "Dabei soll es nicht um kosmetische Korrekturen gehen, sondern um grundlegend neue Strukturen", hatte Mäurer gesagt.

Das Bamf steht derzeit massiv in der Kritik, nachdem Vorwürfe wegen unrechtmäßiger Asylbescheide in der Außenstelle in Bremen bekannt geworden waren. Die einstige Leiterin der Außenstelle, Ulrike B., soll über Fälle entschieden haben, für die sie nicht zuständig gewesen sind. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (cah/jfj)

++ Der Artikel wurde um 20.08 Uhr aktualisiert. ++