Der Streit in der Großen Koalition ist zurück. Kaum nähert sich die parlamentarische Sommerpause ihrem Ende, schon macht Innenminister Horst Seehofer dort weiter, wo er vor wenigen Wochen aufgehört hatte. Der CSU-Chef attackiert wie ein Getriebener die Bundeskanzlerin. Statt endlich den persönlichen Konflikt zu beenden und an Lösungen für eine vernünftige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu arbeiten, gießt Seehofer mit seiner Äußerung, die Migrationsfrage sei „die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land“, neues Öl ins gerade erst eingedämmte Feuer. Anstatt sich vehement gegen die zunehmende Fremdenfeindlichkeit und rechtsradikale Entwicklung zu stellen, heizt Seehofer die Stimmung im Land weiter an. Der Beifall, den er dafür erhält, kommt von ganz rechts. Seehofer hört nicht auf, sich bei AfD-Wählern anzubiedern.

Angela Merkel hat sich für ihre Verhältnisse recht deutlich von ihrem Innenminister distanziert. Wieder einmal müsste sie Seehofer eigentlich aus dem Kabinett schmeißen, doch die Kanzlerin hat sich anscheinend dafür entschieden, den CSU-Chef seinem vom Ausgang der Bayern-Wahl abhängigen Schicksal zu überlassen. Merkel sieht in der Migration weiterhin eine „Herausforderung“, die es anzunehmen gelte. „Ich finde, wir sollten den Weg weitergehen, den wir eingeschlagen haben“ – die CDU-Vorsitzende hält eisern Kurs. Merkel will zu einem guten Ende bringen, was sie am Abend des 4. September 2015 ausgelöst hat, als sie auf Bitten des damaligen österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann entschied, für Flüchtlinge ganz unbürokratisch die Grenze zu öffnen.

Genau hier liegt auch der Kern des hartnäckigen Streits zwischen Seehofer und Merkel, aus dem längst eine tiefe Feindschaft geworden ist. Der CSU-Chef hat der Kanzlerin nämlich nicht verziehen, dass sie vor drei Jahren diese weitreichende Entscheidung über seinen Kopf hinweg getroffen hatte. Für Seehofer ein ungeheuerlicher „Alleingang für die Vision eines anderen Deutschlands“.

Knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl und gut ein halbes Jahr nach Bildung der vierten Bundesregierung unter Merkel kommen die alten Differenzen über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze in der nur notdürftig gekitteten Koalitionsgemeinschaft zwischen CSU und CDU zurück. Der Streit geht weiter. Längst droht die CSU unter Seehofers Führung damit, die Vereinbarung für die deutsch-österreichische Grenze, die eigentlich eine bayerisch-österreichische ist, auch auf andere Grenzregionen auszuweiten. Beispielsweise auf Frankreich, die Niederlande oder der Schweiz. Von Anfang an hat Seehofer den sogenannten Masterplan für Migration als sein Werk bezeichnet, nicht als Plan der Großen Koalition. Er ist im Übrigen auch nicht durch den Inhalt des Koalitionsvertrags gedeckt.

Auch gegen das von der Regierungs­koalition vereinbarte Zuwanderungsgesetz schießt die CSU quer. Die darin festgelegte Möglichkeit, Asylbewerbern mit einem Arbeitsplatz zu ermöglichen, in Deutschland zu bleiben, auch wenn ihr Asylantrag nicht anerkannt ist, lehnt Seehofer weiterhin ab. Für ihn schafft dieser „Spurwechsel“ nur weitere Anreize für illegale Migration nach Deutschland. Wie so die Große Koalition in der vordringlichen Frage der Flüchtlings- und Asylpolitik handlungsfähig werden will, bleibt ein Rätsel. CDU, CSU und SPD haben völlig unterschiedliche Ziele. Kein Wunder, dass derzeit weniger als 40 Prozent der Menschen mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden sind.

Und auf der Straße sind vermehrt ­„Merkel-muss-weg“-Rufe zu hören, gebrüllt allerdings nur von einer Minderheit. Organisiert werden diese Kundgebungen überwiegend von Rechtsextremen, die auch Verbindungen zur AfD unterhalten. Gerade war in Hamburg zu beobachten, wie etwa 125 rechte Demonstranten die Kanzlerin für alles Fremde und Schlechte verantwortlich machten. Der Gegenprotest fiel mit etwa 10 000 Teilnehmern deutlich größer und lauter aus.

Weil jedoch Schwarz-Rot ein so hilfloses und zerstrittenes Bild abgibt, wird auch die Vertrauenskrise gegenüber den Regierenden weiter zunehmen. Der Kanzlerin ist die Macht abhandengekommen, die Union beisammen zu halten. Und Seehofer hat nach all dem Theater längst jegliche Legitimation verspielt, um an einer sachlichen Lösung der Flüchtlingsfrage noch mitzuwirken. Es ist tragisch, dass ausgerechnet eine Große Koalition bisher dem Populismus in Deutschland so wenig entgegenzusetzen hat.