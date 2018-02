Am 5. März – nach Ende des SPD-Mitgliederentscheids – will Seehofer die weiteren Personalien und Zeitpläne bekannt geben. (dpa)

Auch in der CSU hat nach den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen in Berlin die Phase der „Verkaufe“ eingesetzt. Bei einer Sondersitzung des CSU-Vorstands präsentierte Vorsitzender Horst Seehofer seine Partei als Gewinner des tagelangen Pokers: Er wüsste auch keinen einzigen Punkt des 177 Seiten starken Vertrags, den er nicht verantworten könnte.

Wie schon am Vortag die CSU-Landesgruppe im Bundestag, segnete auch der CSU-Vorstand am Donnerstag in München den Koalitionsvertrag einstimmig ab. Niemand habe es für erforderlich gehalten, einen Sonderparteitag einzuberufen, auf welchem der Vorsitzende erklärt, „dass in Berlin lauter Helden unterwegs waren“, sagte Seehofer nach der Sitzung. Das Geld für eine solche Veranstaltung stecke man besser in den Landtagswahlkampf.

Mehr zum Thema Kopf und Herz Der künftige Innenminister Horst Seehofer soll auch für Heimat zuständig sein. Das ist lediglich ... mehr »

Sein Amt als Ministerpräsident will Seehofer erst dann dem designierten Nachfolger Markus Söder übergeben, wenn der Mitgliederentscheid der SPD zum Koalitionsvertrag abgeschlossen ist. Das soll am 2. März der Fall sein. Dann wird die Zeit allerdings recht knapp für den verabredeten Wechsel im bayerischen Ministerpräsidentenamt, der nach Zusicherungen Seehofers im ersten Quartal über die Bühne gehen soll.

Plenarsitzungen des Landtags, in denen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden kann, sind nur für den 14. und 22. März vorgesehen. „Ich habe immer in der Planung gehabt, den Mitgliederentscheid der SPD abzuwarten“, so Seehofer. Nachfolger Söder bemühte sich, gelassen zu bleiben. Nein, sagte er am Donnerstag morgen, es habe zu dieser Frage mit Seehofer „keinen Kontakt gegeben“. Aber eine Woche hin oder her werde nicht entscheidend sein für die Landtagswahl am 14. Oktober.

„Stundenlange Sprachlosigkeit“

So ganz als Super-Bundesinnenminister sieht sich Seehofer wegen des noch anstehenden SPD-Mitgliederentscheids noch nicht: „Vorsicht an der Bahnsteigkante.“ Der Parteichef verriet, dass die CSU ganz oben das Finanzministerium auf der Wunschliste hatte, gefolgt von Außen- und Sozialressort. Doch das sei mit der SPD nicht zu machen gewesen.

„Stundenlange Sprachlosigkeit“ habe es zuletzt noch beim Tauziehen um die Verteilung der Ressorts gegeben, bis die CSU sich schließlich entschlossen habe, beim Innenministerium zuzugreifen. Das sei auch gut so, meinte der designierte Ministerpräsident Söder. Bei der Bundestagswahl habe das Wahlvolk zum Ausdruck gebracht, dass es das Thema Zuwanderung anders behandelt haben wollte als bisher. Durch die Besetzung des Bundesinnenministeriums könne die CSU jetzt „die Antwort auch wirklich geben“.

Seehofer hatte zu erklären, warum er selbst diesen Job übernehmen muss, wo doch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Spitzenkandidat bei der Bundestags mit der ausdrücklichen Erwartung war, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nachzufolgen.

Zwischenzeitlich war Herrmann gezwungen, sich für die Landtagswahl als Direktkandidat aufstellen lassen, erläuterte Seehofer. Die Frage, ob er also „aus Not“ Bundesinnenminister werde, beantwortete der CSU-Chef mit entwaffnender Offenheit: „Ich bin auch aus Not 2008 Ministerpräsident geworden.“ Das Amt übernehme er, „weil es Spaß macht“, betonte der 68-Jährige.

Flüchtlingszuzug stoppen

Als möglicher Bundesinnenminister will Seehofer nach eigenen Worten dafür sorgen, dass ein Zuzug weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber nach Deutschland „nicht stattfindet“. Der Koalitionsvertrag mit der Absicht, „Ankerbehörden“ (nach CSU-Lesart „Transitzentren“) an den Grenzen zu schaffen, biete dafür eine gute Grundlage. In seiner Zweitfunktion als „Heimatminister“ will sich der CSU-Chef für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland einsetzen: „Wenn in Bayern etwas erfolgreich gemacht wird, kann das für Deutschland nicht verkehrt sein.“

Mit SPD-Chef Martin Schulz habe er sich am Mittwoch in Berlin auf offener Bühne nicht streiten wollen, wessen Handschrift der Koalitionsvertrag nun wirklich trage, sagte Seehofer. Am kommenden Mittwoch auf der Aschermittwochsveranstaltung seiner Partei in Passau werde er diese Bemerkung „ein bisschen humorvoll beantworten“.

Wer die weiteren von der CSU erkämpften Ministerposten (Verkehr und wirtschaftliche Zusammenarbeit) übernimmt, sei entgegen gehandelter Listen völlig offen, sagte Seehofer. Genannt wurden Generalsekretär Andreas Scheuer für das Verkehrsressort und Dorothee Bär als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

„Jeder kommt in Frage, der genannt wird, aber auch jeder nicht“, orakelte Seehofer. Am 5. März – nach Ende des SPD-Mitgliederentscheids – will Seehofer die weiteren Personalien und Zeitpläne bekannt geben. Das betrifft auch die Amtsübergabe in München. Wenn die SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag Nein sagten, entstehe ja „eine völlig neue Situation“, begründete Seehofer den neuerlichen Verkündungstermin.