Wie viel Gemeinsamkeit ist noch da? Horst Seehofer und Angela Merkel im Bundestag. (dpa)

Im Streit um die Flüchtlingspolitik spitzt sich der Konflikt in der Union immer weiter zu. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" soll sich Innenminister Horst Seehofer in einer Runde mit Regierungsmitgliedern der CSU negativ über sein Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert haben. "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten" soll der Satz gewesen sein, den er wohl zu Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrinth gesagt hat.

Bei dem Streit um die deutsche Flüchtlingspolitik geht es aktuell um die Frage, ob Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land als Deutschland bereits registriert wurden, an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Über diese Frage berät die CSU am kommenden Montag.

Der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer, dass in der CSU niemand das Interesse habe, die Union aufzulösen. Erst am Freitag wurde dieses Gerücht laut, als das Satiremagazin "Titanic" die Falschnachricht verbreitet hatte. (hee)