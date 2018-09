Der Bericht von Hans-Georg Maaßen ist am Montag im Bundesinnenministerium eingegangen. (dpa)

Der Bericht des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zu den Ereignissen in Chemnitz sei am Montag im Bundesinnenministerium eingegangen und werde jetzt bewertet, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Eleonore Petermann, in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte, der Bericht sei "auch an das Kanzleramt weitergeleitet worden". Zu Inhalten wurde zunächst nichts bekannt, als erstes sollten die zuständigen parlamentarischen Gremien informiert werden.

Maaßen hatte der "Bild"-Zeitung vergangene Woche gesagt, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz "Hetzjagden" auf Ausländer stattgefunden hätten. Damit widersprach der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Regierungssprecher Seibert. Maaßen sagte in dem Interview weiter, es lägen auch keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video zu den Vorfällen authentisch sei.

Seehofer will Bericht in Ruhe prüfen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Bericht in Ruhe bewerten und kein übereiltes Urteil dazu abgeben. "Solche Dinge muss man sorgfältig machen", sagte der CSU-Vorsitzende am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in München. Bislang habe er den Bericht noch nicht einsehen können, und er habe am Montag auch noch mehrere Termine und werde erst nach Mitternacht wieder in Berlin sein. Er wolle auch nicht einfach nur seinen Staatssekretär anrufen, sondern sich selbst ein Bild machen. Dazu wolle er sich Zeit nehmen.

Nach Maaßens umstrittenen Äußerungen zur Dimension der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz hatte Seehofer Aufklärung verlangt und eine Begründung, auf welche Indizien Maaßen seine am Freitag via "Bild"-Zeitung publik gemachten Thesen stütze.

Seehofer sagte dazu am Montag: "Er wird schon seine Gründe haben, warum er zu diesen Zweifeln kam." Und das werde Gegenstand des Berichts sein. (dpa)

(Dieser Artikel wurde um 15.38 Uhr aktualisiert.)