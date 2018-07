Horst Seehofers Masterplan löst keine Probleme. Der Streit hat nur wertvolle Zeit gekostet und viel politisches Vertrauen verspielt, schreibt Hans-Ulrich Brandt. (dpa)

Was nützt ein "Masterplan Migration", wenn es sich dabei nur um die Absichtserklärung eines Ministers für Inneres, Bau und Heimat handelt? Wie konnte es dazu kommen, dass der Streit um ein solches Papier wochenlang die Arbeit der Bundesregierung belastet und die Union sogar bis an den Rand einer Scheidung führt? Und warum stellt Horst Seehofer, der noch einmal deutlich gemacht hat, dass er der Urheber dieses 63-Punkte-Plans ist, sein 23-Seiten-Papier überhaupt noch groß vor? Es war doch längst überall zu lesen.

Die Antworten auf diese drei Fragen lauten: Der Masterplan löst keine Probleme. Der Streit hat nur wertvolle Zeit gekostet und viel politisches Vertrauen verspielt. Und: Es ist auch nur deshalb zu dieser verbissenen Auseinandersetzung zwischen CSU und CDU gekommen, weil Seehofer Angela Merkel vorführen wollte.

Genutzt aber hat es ihm vor der Landtagswahl in Bayern nichts. Im Gegenteil: Umfragen zeigen, dass die CSU seit Mai drei bis vier Prozentpunkte an Zustimmung verloren hat, während die AfD, die der CSU-Chef mit seinem Hardliner-Kurs attackieren wollte, in der gleichen Zeit zwei Prozentpunkte zugelegt hat.

Bundesweit übrigens, auch das stand zu befürchten, profitiert ebenfalls die AfD am meisten von diesem überflüssigen Showdown in der Koalition. Glaubt man der aktuellsten Umfrage, dann liegt sie sogar mit 17,5 Prozent knapp vor der SPD (17 Prozent). Und nicht zuletzt hat Seehofer selbst dieser Machtkampf viel Popularität gekostet. Um 16 Punkte sind seine Sympathiewerte abgesackt auf 27 Prozent; Merkel dagegen verliert nur zwei Punkte an Zustimmung und kommt auf 48 Prozent.

Abwärtstrend der SPD setzt sich fort

Für die SPD gilt es einmal mehr, daraus die bittere Lehre zu ziehen, dass sie es nicht schafft, als Regierungspartei Vertrauen zurückzugewinnen. Ihr Abwärtstrend setzt sich fort, obwohl sie nicht verantwortlich für den politischen Scherbenhaufen ist. Auf SPD-Chefin Andrea Nahles kommen schwere Zeiten zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann in der SPD der Ton rauer wird.

Für die Regierungskoalition gilt, dass sie jetzt einen wirklichen Masterplan vorlegen muss. Wie wollen Union und SPD mit der prognostizierten Zunahme der Migration umgehen? Was heißt es im Detail, wenn von einer besseren Bekämpfung der Fluchtursachen gesprochen wird? Zu lange hat sich die Bundesregierung vor konkreten Antworten gedrückt. Zu lange auch hat Merkel das Flüchtlingsproblem an die Ränder der EU verschoben und damit ignoriert. Sie muss das Thema nun zur Chefsache machen, mutig vorangehen, und nicht Seehofer das Feld überlassen. Sollte sie sich das nicht mehr zutrauen, hätte sie sich diese vierte Kanzlerschaft besser erspart.