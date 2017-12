Bei einem Selbstmordanschlag islamistischer Terroristen auf ein Ausbildungszentrum der Polizei in Somalia sind am Donnerstag mindestens 13 Beamte getötet worden. Der Attentäter habe seine Sprengstoffweste unter einer Polizeiuniform getragen, erklärte der Polizist Mohamed Dahir.

Bei dem Anschlag auf das Trainingszentrum in der Hauptstadt Mogadischu wurden auch mehrere Beamte verletzt. Die Opfer waren demnach gerade dabei, ihre Morgenübungen zu machen.

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich in einer Radiobotschaft zu dem Anschlag. Die mit Al-Kaida verbundene Terrorgruppe greift immer wieder Ziele in Mogadischu an, häufig auch staatliche Einrichtungen. Die sunnitischen Fundamentalisten wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat mit strikter Auslegung des islamischen Rechts errichten. (dpa)