Für 16. Juni terminiert

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Seltenes TV-Duell vor Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul

Vor der mit Spannung erwarteten Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul treten die beiden aussichtsreichsten Kandidaten in einem seltenen TV-Duell gegeneinander an.