In Barcelona demonstrieren nach wie vor viele Katalanen für die Abspaltung Kataloniens von Spanien. Laut aktuellen Umfragen haben die Speratisten aber keine Mehrheit mehr. (dpa)

Auf Barcelonas berühmter Prachtallee La Rambla schiebt sich wieder ein endloser Touristenstrom an den Straßencafés, Shops und Souvenirständen vorbei. Der Alltag ist in die katalanische Hauptstadt zurückgekehrt. Die Zahl der ausländischen Besucher, die auf dem Höhepunkt der Katalonienkrise im Herbst zurückging, steigt wieder. „Das Schlimmste scheint überstanden“, sagt ein Mitarbeiter des örtlichen Fremdenverkehrsbüros.

Auch die Polizeisondereinheiten, die von Madrid in die spanische Krisenregion geschickt worden waren, sind abgezogen. Der Unabhängigkeitskonflikt, der im Herbst ganz Europa in Atem hielt und unschöne Bilder von Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Separatisten produzierte, hat sich beruhigt. Die Sorgen, dass die Spannungen erneut in Gewalt umschlagen könnten, sind zunächst verschwunden.

Zwar ziehen noch regelmäßig Protestzüge durch die Straßen. Gerade erst riefen Tausende prospanische Demonstranten in Barcelonas City: „Schluss mit dem Abspaltungskurs – Wir sind Katalanen und wir sind Spanier.“ Einige Tage zuvor hatten die Separatisten mobil gemacht und für eine eigene katalanische Republik demonstriert. „Unabhängigkeit, sofort!“, skandierten sie. Doch die Stadtbewohner haben sich an diese Kundgebungen gewöhnt, die Stimmung ist friedlich.

Dafür wird auf dem politischen Parkett hart gekämpft. Vor allem im Lager der Unabhängigkeitsbefürworter. Die drei Separatistenparteien gewannen zwar vor drei Monaten, am 21. Dezember, mit 47,5 Prozent der Stimmen die knappe Mehrheit der Mandate im Regionalparlament. Aber eine Regierungsbildung scheiterte bisher am Streit der Separatisten, die in Fundamentalisten und Realisten gespalten sind.

Als eines der Hindernisse für ein Ende der Blockade gilt jener Mann, der Katalonien mit seinem radikalen Sezessionskurs in die Krise steuerte. Carles Puigdemont, der frühere katalanische Ministerpräsident, verzichtete zwar inzwischen auf seinen Anspruch, erneut das Regierungsamt in Katalonien zu übernehmen. Aber Puigdemont, der vor der spanischen Justiz nach Brüssel flüchtete und in seiner Heimat mit Haftbefehl gesucht wird, versucht weiterhin aus der Ferne, die Zügel zu ziehen – was die Regierungsbildung in Barcelona erschwert.

So brachte auch Puigdemonts Ersatzvorschlag, seinen Vertrauten Jordi Sànchez zum Ministerpräsidenten zu küren, nur eine Verlängerung des katalanischen Regierungsstillstandes: Sànchez hat ebenfalls Probleme mit der Justiz und sitzt wegen des Vorwurfs, in Barcelona einen öffentliche Aufruhr angestachelt zu haben, in U-Haft. Am Mittwoch hat Sànchez nun angekündigt, auf das Amt verzichten zu wollen.

Madrid hat die Lage unter Kontrolle

Wie könnte es also weitergehen? Es ist wahrscheinlich, dass Puigdemont demnächst einen weiteren Kandidaten ins Rennen schickt. Und zwar Jordi Turull, seinen früheren Sprecher – gleichfalls ein Hardliner. Ihm droht zwar ebenfalls ein Gerichtsprozess wegen Rebellion, er ist aber unter Auflagen auf freiem Fuß. Turull könnte sich somit – solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist – im Parlament als Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten präsentieren.

Aber es gibt noch ein Problem: Der kleine Partner im Unabhängigkeitsboot, die Antisystempartei CUP, will nur einen Kandidaten akzeptieren, der an der einseitigen Abspaltung Kataloniens festhält. Doch die Fortsetzung dieses Konfrontationskurses wird vom moderaten Teil der Unabhängigkeitsbewegung kritisch gesehen – dies würde die kommissarische Verwaltung Kataloniens durch Madrid nur verlängern, heißt es.

Spaniens Zentralregierung hatte Ende Oktober Puigdemonts Separatistenregierung nach einer Serie von Gesetzesbrüchen entmachtet. Zuvor hatte Puigdemont ein illegales Unabhängigkeitsreferendum und eine unilaterale Abspaltungserklärung durchgesetzt. Bis nun eine neue Regionalregierung im Amt ist, wird Katalonien von Madrid aus verwaltet – was ohne größere Probleme zu funktionieren scheint.

Spaniens Regierung kann sich derweil zurücklehnen und abwarten, ob sich die Separatisten zusammenraufen. Sollten sie dies nicht bald schaffen, sind Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Dann könnten die Karten neu gemischt werden, da sich im Unabhängigkeitslager offenbar Ernüchterung breitmacht: Nach der neusten Umfrage des offiziellen katalanischen Statistikamtes CEO wollen nur noch 40,8 Prozent der Katalanen die Abspaltung ihrer Region von Spanien – im Herbst waren es noch 48,7 Prozent.