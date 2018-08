Wo bleibt das Positive? Bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen: Satte 48 Milliarden Euro Überschuss spülte die boomende deutsche Wirtschaft in die staatlichen Schatullen. Das schafft allerdings auch ein Problem: Wie setzt man das Geld seriös ein? Klug wäre es ja, die Welle so lange wie möglich zu reiten. Der Staat müsste also alles tun, was den Unternehmen nutzt und damit die historisch gute Lage auf dem Arbeitsmarkt verlängert. Das reicht von Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben über Investitionen in die Infrastruktur – Straßen, Schienen, Internet – bis hin zu moderaten Lohnsteigerungen im Öffentlichen Dienst, die wiederum die Konsumfreude steigern.

Was tut der Finanzminister? Er denkt über ein garantiertes Rentenniveau bis 2040 nach. Schöne Aussichten für die heute Berufstätigen. Wirklich? Noch leugnet sein Haus, dass es Pläne zu Steuererhöhungen gäbe oder zur Fortführung des Solidaritätszuschlages. Es wäre auch Wahnsinn angesichts der neuen Zahlen. Die beste Rentenvorsorge sind gut bezahlte Jobs, gesichert durch eine Konjunktur, die gefördert und nicht gestört wird.