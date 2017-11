In der Auseinandersetzung um den Elmshorner Lichtermarkt ermittelt nun die Polizei wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung. Nachdem sich die frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach in sozialen Netzwerken abfällig über ein Werbeplakat des Markts geäußert hatte, erfuhr sie Unterstützung aus dem Netz. Diese Beiträge sind nun Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Bei den an die Stadt Elmshorn und deren Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) gerichteten kritischen E-Mails sowie Einträgen und Nachrichten in sozialen Netzwerken werde in zehn Fällen eine strafrechtliche Relevanz geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuerst hatten die "Elmshorner Nachrichten" berichtet.

Bürgermeister Hatje sagte, er habe privat Nachrichten erhalten, die man als Morddrohung auffassen könne. Unter anderem sei ihm geschrieben worden, die Galgen stünden bereit.

Steinbach hatte mit Blick auf das umstrittene Werbeplakat vor rund zwei Wochen geschrieben, dass Deutschland seine Identität selbst zerstöre. Zusammen mit dem Text teilte sie ein Bild des Plakats, auf dem mit einem schwarzen Kind für den Lichtermarkt geworben wird. Der Grund für Steinbachs Empörung könnte der Name des Marktes sein, der nicht auf Weihnachten verweist, oder das abgebildete dunkelhäutige Mädchen. Viele Internetnutzer sprangen darauf an und forderten einen Boykott des Lichtermarktes.

Die Stadt Elmshorn reagierte prompt und stellte klar: Der Markt sei bereits vor zehn Jahren umbenannt worden. Der Grund sei ein Betreiberwechsel gewesen, und die besondere Beleuchtung sollte damals ein neues Highlight des Marktes sein. Man sei "bestürzt" über die Reaktionen in den sozialen Medien, teilte Hatje mit. Das Werbeplakat mit dem dunkelhäutigen Mädchen sei bereits seit 2011 im Einsatz. Es sei inakzeptabel, den Lichtermarkt für politische Stimmungsmache zu instrumentalisieren.

Erika Steinbach trat im Januar aus der CDU aus und gab unter anderem die Flüchtlingspolitik der Regierung von Angela Merkel als Grund an. Im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 unterstützte sie die AfD. (dpa/ech)