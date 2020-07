Menschen feiern die Verabschiedung des nationalen Sicherheitsgesetz Pekings im Viertel Causeway Bay mit Bannern und Fahnen. Ungeachtet weltweiter Kritik hat China das kontroverse Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong erlassen. (Wang Shen/XinHua/dpa)

Das neue Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong gibt chinesischen Organen weitreichende Vollmachten in der Sonderverwaltungsregion. Als Höchststrafe ist lebenslange Haft vorgesehen, wie am Mittwoch aus dem vorliegenden Text des Gesetzes hervorgeht. Entgegen der bei der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 an China garantierten Freiheitsrechte und Autonomie des Territoriums können chinesische Stellen in Hongkong künftig umfassende Ermittlungen ausführen und Jurisdiktion ausüben.

Die Bestimmungen gehen noch weiter, als Beobachter erwartet hatten. So können Agenten aus Festlandchina von Mittwoch an Untersuchungen gegen Verdächtigte in Hongkong einleiten. Das Oberste Gericht Chinas kann „komplizierte“ Fälle, in denen es beispielsweise um ausländische Einmischung geht, an eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht in der Volksrepublik anweisen. Damit werden Verdächtige ausgeliefert und der Strafverfolgung in China ausgesetzt.

Das Gesetz richtet sich gegen „Abspaltung“, „Untergrabung der nationalen Einigung“ oder „Untergrabung der Staatsgewalt“ sowie „terroristische Aktivitäten“ und „geheime Absprachen“ mit Kräften im Ausland, die Peking als chinafeindlich ansieht. Ausländische Juristen äußerten ihre Sorge über die sehr vage gefassten Straftatbestände. Kritiker fürchten ein Ende des Prinzips „ein Land, zwei Systeme“, nach dem Hongkong heute als Sonderverwaltungsregion regiert wird.

Hongkongs Regierungschefin hofft auf „Frieden“

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die Hoffnung geäußert, dass mit dem neuen Sicherheitsgesetz wieder „Frieden“ in der chinesischen Sonderverwaltungsregion einkehren wird. „Nach dem Sturm werden wir den Regenbogen sehen. Und nach einem Jahr der Unruhe wird der Frieden nach Hongkong zurückkehren“, zitierte die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ Lam, die am Mittwoch auf einem Empfang anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China sprach.

In den kommenden Jahren werde die Regierung die Stadt aus ihren Schwierigkeiten herausführen, die Wirtschaft ankurbeln, ihren internationalen Ruf wiederbeleben und die Beziehung zu den jungen Menschen wieder aufbauen, sagte die Regierungschefin weiter: „Es wird nicht einfach, aber solange wir unsere Differenzen beiseite legen, wird Hongkong wieder glänzen.“ (dpa)