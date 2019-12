Regelmäßig werden Migranten von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Auch Konvertiten sind darunter. (BORIS ROESSLER/DPA)

Es ist einer der bemerkenswertesten Aufbrüche, die es in den letzten Jahrzehnten in der evangelischen Kirche gegeben hat. In immer mehr Gemeinden, evangelisch-landeskirchlich ebenso wie freikirchlich, kommen Menschen aus dem Iran und Afghanistan, nehmen an Gottesdiensten und Glaubenskursen teil, lassen sich am Ende taufen. Natürlich, wir reden hier nicht von Zehntausenden Menschen – aber sehr wohl von einem bundesweit wahrnehmbaren Trend, den es in fast allen deutschen Großstädten gibt, und der auch in fast allen zur EKD gehörenden Landeskirchen zu beobachten ist.

Wer mit solchen Täuflingen spricht, hört vor allem Begeisterung am neuen Glauben. Und von ganz viel Freiheit: Denn die Menschen, die sich hierzulande für das Christentum entscheiden, haben mit dem Islam schon lange innerlich gebrochen. Sie sehen ihn nicht als ihre selbst gewählte Religion, sondern als Symbol des herrschenden Systems in ihrer Heimat. Als Zeichen der Unterdrückung im Iran und in Afghanistan, wo auf Apostasie, auf Abfall vom Islam, unter Umständen sogar die Todesstrafe steht. Das Christentum ist für sie ein Zeichen der Freiheit, ein Zeichen auch der Integration in die neue Heimat. Weswegen selbst manche islamische Gemeinden, die mit den christlichen Kirchen im interreligiösen Dialog stehen, nichts dagegen haben, wenn diese Menschen ihren Glauben wechseln.

Doch an Weihnachten 2019 müssen genau diese Menschen weiter in Angst vor Abschiebung leben. Auch in diesem Jahr gibt es noch Beamte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die – obgleich selbst nicht religiös – sich anmaßen, mit regelrechten Prüfungen über die Ernsthaftigkeit des Glaubens von Konvertiten zu urteilen. Die Menschen, die gestellten Fragen beantworten können, dann vorwerfen, doch alles nur auswendig gelernt zu haben. Und auch an Weihnachten 2019 gibt es noch Richterinnen und Richter, die Taufzeugnisse von Pastoren nicht anerkennen oder zu dem Schluss kommen, dass man seinen Glauben doch auch ganz privat, im Verborgenen leben könnte, ohne irgendwem davon etwas zu sagen. Zusammengefasst: Auch an Weihnachten 2019 hat sich die Situation von Konvertiten nicht verbessert. Im Gegenteil: Dietlind Jochims, die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, schilderte kürzlich den Fall einer Frau aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich in Deutschland taufen ließ, abgeschoben wurde und unmittelbar nach ihrer Rückkehr in den Iran festgenommen wurde. Mittlerweile ist sie zwar auf freiem Fuß, wird aber nach Angaben ihrer Familie vom Geheimdienst überwacht.

Die beiden großen Kirchen, aber auch die Freikirchen, ihre Hilfswerke und Einrichtungen – sie alle trommeln, dass solche Fälle nicht erneut passieren. Sie nutzen alle Kanäle, damit für christliche Konvertiten endlich eine vernünftige Lösung gefunden wird. Denn natürlich: Es gibt einzelne Menschen, die sich taufen lassen, die diese Taufe in ihrem Asylverfahren als mögliches Abschiebehindernis vorbringen und die dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Das ist nicht zu beschönigen, dieses Problem existiert. Aber verglichen mit denen, die dauerhaft in der Gemeinde bleiben, ist deren Zahl am Ende marginal. Und natürlich kann die Taufe auch nicht einfach gleichberechtigt mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sein. Es braucht auch andere Gründe, um in Deutschland Asyl zu erhalten. Zumal auch Gläubige anderer Religionen – etwa die Bahai, die im Iran verfolgt werden – keine Möglichkeit haben, einfach einen Taufschein zu präsentieren.

Aber wenn das Land, das sein Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen beginnen lässt, ausgerechnet diejenigen abschieben will, die sich einer christlichen Gemeinde anschließen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern und sich darum bemühen, christliche Grundwerte zu leben – dann muss zumindest einmal die Frage gestattet sein, was man denn eigentlich künftig noch unter dem Begriff „Integration“ verstehen soll? Denn mal ehrlich: Wer wäre wohl besser in Deutschland integriert, als jemand, der Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst geht? Der in der Gemeinde freiwillig die Kirche aufräumt, nach dem Gottesdienst den Kaffee ausschenkt oder sich – entsprechende Sprachkenntnisse vorausgesetzt – gar in einen Kirchenvorstand wählen lässt?

Gelungene Politik erkennt man immer auch daran, dass sie für Menschen verständlich ist. Doch was derzeit mit den iranischen und afghanischen Konvertiten in Deutschland geschieht, ist hingegen nicht zu verstehen.