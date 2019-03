Die große Koalition aus Union und SPD regiert nun seit einem Jahr. Ein vorzeitiges Ende der Gemeinschaft ist eher nicht zu erwarten. (Seeger;Stratenschulte /dpa)

In dieser Groko ist alles anders: Sie ist keine Zweck-, sondern eine Notgemeinschaft. Sie ist durch die Stimmenverluste viel kleiner als der Name suggeriert. Und sie dauert – jedenfalls gefühlt – nur zwei statt vier Jahre.

Der Grund für Letzteres ist die vom damaligen SPD-Chef Martin Schulz in den Koalitionsvertrag gehievte Revisionsklausel. Obwohl sie nur als Überprüfung des bisher Erreichten gedacht war, hat sie inzwischen den Status einer Ausstiegsklausel. Mit dem Hinweis auf ein Scheitern der Groko lässt sich prima Druck aufbauen.

Das Spielchen ist bereits in vollem Gange, und das sagt viel über die Verfassung der Koalition aus. Union und SPD regieren zwar noch gemeinsam, doch ist das Bündnis nach einem Jahr an einem Punkt, wo bedrohlich oft auf besagte Klausel hingewiesen wird. Vonseiten der SPD, um der Union zu signalisieren: Seht her, wir können von einem auf den anderen Tag hinschmeißen. Vonseiten der Union, um der SPD entgegenzuhalten: Was für euch gilt, gilt auch für uns. Ist irgendwie Kindergartenniveau, prägt aber den allgemeinen Zustand der Koalition. Die Drohgebärden nehmen zu; die Chancen, sich auf wichtige politische Ziele zu einigen – Stichwort Grundrente – nehmen ab.

Und doch wird die Groko nicht vorzeitig zerbrechen. Angela Merkel ist zwar keine CDU-Chefin mehr, amtsmüde aber wirkt sie nicht – eher befreit. Sie will ihre vierte Kanzlerschaft zu Ende bringen. Mit diesem Anspruch ist sie nach langem Zögern angetreten.

Klar, ein fliegender Wechsel von Merkel auf Annegret Kramp-Karrenbauer im nächsten Jahr wäre aus CDU-Sicht eine verlockende Option. Doch warum sollte die SPD das mittragen? Es wird also weitergehen mit der Groko als Notgemeinschaft. CDU, CSU und SPD sind gerade dabei, sich neu zu positionieren. Dafür brauchen sie Zeit. Neuwahlen spielen ihnen nicht in die Karten.