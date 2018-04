Auch am Freitag kam es wieder zu heftigen Zusammenstößen an der Grenze zwischen Israel und dem Gaza-Streifen. Dabei sind mindestens drei Palästinenser getötet worden. Mehrere Hundert Demonstranten wurden verletzt. (dpa)

Herr Nir-Kleinfeld, es heißt, Sie wollten in Ihrer Diplomaten-Karriere unbedingt eine Tätigkeit in Deutschland aufnehmen. Warum?

Avraham Nir-Kleinfeld: Ja, das stimmt. Ein Teil meiner Familie stammt aus Deutschland, aus Magdeburg. Mein Großvater verließ 1934 die Stadt, um nach Israel zu gehen. Es war mein Wille, nach Deutschland zu kommen, um die kulturellen Wurzeln meiner Großeltern zu verstehen und zu sehen, wo sie aufgewachsen sind. Ich wollte auch die Verbindung Israels zu Deutschland und die Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hautnah erleben. Es war eine richtige Entscheidung.

Haben Sie kein mulmiges Gefühl angesichts des zunehmenden Antisemitismus?

Nicht nur in Deutschland wird die politische Auseinandersetzung radikaler und populistischer. Das Engagement der Bundesregierung und der Menschen in Deutschland gegen Antisemitismus ist wahrscheinlich sogar größer als in anderen Ländern dieses Kontinents. Wenn sie nach Westeuropa oder Nordeuropa schauen, sehen sie kein so starkes Engagement. Ein gutes Beispiel dafür ist der Echo-Preis: Da gab es eine große Entrüstung über den Preis für die beiden Rapper (Anmerkung der Redaktion: Rapper Kollegah und Farid Bang) mit ihren antisemitischen Songs.

Aber es war nicht nur Entrüstung von offizieller Seite, sondern andere Musiker waren empört und gaben ihre Preise zurück. Und es gibt Zeichen von großer Solidarität: Nehmen Sie die Kippa-Aktion am Mittwoch, die in vielen deutschen Städten stattfand. Es macht Mut zu sehen, dass viele Menschen in Deutschland dem Phänomen des Antisemitismus nicht nur widerstehen, sondern aktiv dagegen angehen.

Wie erklären Sie sich die zunehmenden Anfeindungen gegen Juden und die vermehrten Angriffe auf jüdische Einrichtungen?

Mein persönlicher Eindruck ist: Die Angriffe kommen aus verschiedenen Gruppen der Gesellschaft. Auf der einen Seite sind es rechtsradikal denkende Menschen, bei denen der Antisemitismus eine traurige Tradition hat. In der Vergangenheit hatten diese Menschen Hemmungen, gerade in Deutschland antisemitische Gedanken öffentlich zu äußern. Aber heutzutage ist das ja leider nicht mehr so ungewöhnlich. Auf der anderen Seite sind Flüchtlinge aus muslimischen Ländern ein Teil des Problems.

Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Das ist überhaupt keine Kritik daran, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet hat. Das war eine große humanitäre Tat. Nichtsdestotrotz: Einige dieser Flüchtlinge kommen aus Ländern, wo sie schon als Kind gelernt haben, Israelis zu hassen. Und diese Kultur haben sie nach Deutschland mitgebracht. Es liegt nun in der Verantwortung der Flüchtlinge, ihre Dankbarkeit gegenüber den Menschen in Deutschland zu zeigen und die hiesige Lebensweise zu respektieren. Sie sollten nicht versuchen, Deutschland in einen neuen Mittleren Osten zu verwandeln.

Was kann Deutschland gegen Antisemitismus tun?

Der Schlüssel liegt in Erziehung und Bildung. Kommen wir noch einmal auf den Echo-Preis für die beiden Rapper zu sprechen: Was glauben Sie, wie viele Tausende Kids auf den Text solcher Lieder achten? Und dann hören sie etwa: „Mache wieder mal ‚nen Holocaust, komm‘ an mit dem Molotow.“ Das ist schlimm. Die Jugendlichen heutzutage hören ja nicht auf ihre Lehrer, sondern auf ihre Pop-Idole. Und dann gehen sie zur Schule und hören, dass ein anderes Kind jüdischer Herkunft ist. Dann hat dieses Kind ein Problem. Zudem muss aber auch für alle Altersgruppen gelten: Straftaten gegen Juden müssen deutlich bestraft werden. Schließlich erreicht man nicht alle Menschen mit Bildung und Aufklärung.

Noch einmal zum Thema Echo: Ist es richtig, nach dem ganzen Wirbel den Preis abzuschaffen?

Persönlich glaube ich, es war nicht nötig, den Preis abzuschaffen. Irgendetwas ist im Vorfeld der Entscheidung schief gelaufen. Das hätte man natürlich aufklären und dann dafür sorgen müssen, dass sich so etwas nicht wiederholen kann. Aber dafür hätte man nicht die Institution abschaffen müssen.

Aber wo endet die Freiheit der Kunst, wenn wie in diesem Fall Opfer des Holocausts verhöhnt werden?

Ich glaube, bei dieser Frage geht es nicht nur um den Holocaust. Die Grenze von Kunst und das Ende von Meinungsfreiheit beginnen dort, wo ein Mensch zu Hass und Gewalt anstachelt. Das hat dann nichts mehr mit Kunst zu tun, das ist ein krimineller Akt.

Könnten die antisemitischen Vorfälle den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel schaden?

Die Beziehungen sind exzellent. Wir haben vor einigen Tagen in unserer Botschaft den 70. Jahrestag der Gründung Israels gefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenminister Heiko Maas, Justizministerin Katarina Barley und viele, viele andere sind zu uns gekommen. Wir haben dann nicht nur den 70. Geburtstag Israels, sondern auch die engen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland gefeiert.

Das tatsächliche Problem ist: Die deutsche Öffentlichkeit denkt beim Stichwort Israel zuerst an den Nahostkonflikt. Aber die tatsächlichen Beziehungen sind viel tiefergehender als dieser einzelne Punkt. Zum Beispiel kooperieren die Sicherheitsdienste beider Länder sehr eng im Kampf gegen den Terror. Deutschland ist Israels wichtigster Handelspartner in der EU. Immer mehr deutsche Firmen investieren in unsere boomende Start-up-Szene. Und 7000 junge Menschen besuchen jedes Jahr in organisierten Reisen das jeweils andere Land.

Mit Blick auf den Staatsgeburtstag hat ein deutsches Magazin geschrieben: Israels gegenwärtige Lage sei ein „sicherheitspolitischer Albtraum“. Sehen Sie das auch so?

Ach, wissen Sie, ich bin in Israel aufgewachsen. Ich war vier Jahre alt, als der Sechs-Tage-Krieg 1967 begann. Ich erinnere mich genau daran, vor allem an den zweiten Tag. Meine Mutter arbeitete in einem Krankenhaus, vielleicht 15 Minuten von unserem Haus entfernt. Wir lebten in einem Ort an der Mittelmeerküste. Die jordanische Grenze war kaum weiter weg als das Krankenhaus, in dem meine Mutter gerade auf ihrer Nachtschicht war, als ich die Granaten hageln hörte.

Ich war noch ein kleiner Junge, und ich hatte große Angst um meine Mutter. Mit meinen Großeltern verbrachte ich die Nacht im Keller und bekam kein Auge mehr zu. Ich blieb bis zum nächsten Morgen mit der quälenden Ungewissheit wach, ob meine Mutter nach Hause kommen würde. In so einer Situation befinden wir uns nicht mehr. Heute ist Israel stärker, technisch entwickelter. Wir haben heute nicht das Gefühl, in einem sicherheitspolitischen Albtraum zu leben.

Aber es gibt doch reale Bedrohungen?

Ja, der Iran ist ein großes Risiko für unsere Sicherheit. Das Land versucht, seinen Einfluss auf den gesamten Mittleren Osten auszudehnen. Das ist nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern auch für andere Länder. Das gilt vor allem im Libanon: Dort hat die Regierung ganze Regionen nicht mehr unter ihrer Kontrolle, weil die Hisbollah dort das Sagen hat. Und die Hisbollah macht das, was Teheran ihr sagt.

Es zieht sich eine Linie der Einflussnahme vom Iran über den Irak, Syrien, den Libanon bis hinein in den Jemen. Vor zwei Monaten ist eine bewaffnete iranische Drohne in israelisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Für den Iran ist das bequem. Für uns ist Teheran 2000 Kilometer weit weg, für sie liegt Israel direkt an der Grenze, weil sich der Iran in Syrien und im Libanon festgesetzt hat. Dies ist die größte Bedrohung für uns.

Könnten sich iranische Truppen und die Hisbollah langfristig in Syrien festsetzen?

Das will der Iran zweifelsohne. Sie versuchen, dort dauerhafte Waffenstützpunkte einzurichten. Das werden wir aber nicht zulassen, das ist für uns nicht akzeptabel. Der Iran rüstet die Hisbollah nonstop hoch. Die Miliz hat mittlerweile im Süden des Libanon, also im Grenzgebiet zu Israel, 120 000 bis 150 000 Raketengeschosse angesammelt. Die lagern in zivilen Gebäuden. Das heißt: Jedes dritte Haus im Süd-Libanon dient als Arsenal für iranische Granaten und Raketen. Bedenken Sie, was das bedeutet, wenn es wieder zu einem Krieg im Libanon kommen sollte.

Jetzt malen Sie aber ein Schreckgespenst an die Wand.

Ich glaube, kein normaler Mensch in der Region will einen Krieg. Wir wollen ihn sowieso nicht. Die Hisbollah will ihn in absehbarer Zeit auch nicht, die sind erst mal in Syrien stark involviert. Aber wofür sonst legt man einen Vorrat von bis zu 150 000 Raketengeschossen an? Und man darf nicht vergessen: Der Iran hat immer wieder gedroht, dass Israel von der Landkarte verschwinden wird. Sie wollen uns vernichten – so einfach ist das.

Wir sehen momentan jeden Freitag im Fernsehen die Zusammenstöße an der Grenze zum Gaza-Streifen. Ist das der Beginn einer dritten Intifada?

Ich hoffe nicht, aber man weiß nie. Die Hamas versucht, mit den Provokationen an der Grenze wieder den Blick stärker auf Gaza zu lenken. Sie hat an Macht verloren, und es gibt erhebliche Versorgungsengpässe, zum Beispiel beim Strom – dafür ist aber die Palästinensische Autonomiebehörde verantwortlich. Aber die Hamas kann nun einmal die palästinensische Regierung in Ramallah nicht direkt provozieren. Also provozieren sie Israel, um die Solidarität aller Palästinenser einzufordern. Oder auch, um eine Verurteilung Israels durch internationale Gremien zu erreichen.

Kann es überhaupt noch einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern geben?

Ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Würden sie Israelis und Palästinenser in einen Raum stecken, würden sie mittelfristig die besten Freunde werden. Eigentlich gibt es viele Gemeinsamkeiten: Wir haben ganz ähnliche Lebensumstände, wir müssen uns mit geografischen Extremen arrangieren. Natürlich gibt es viele Fragen, die gelöst werden müssen. Aber die können gelöst werden.

Das Gespräch führten Norbert Holst und Nico Schnurr.

Zur Person

Avraham Nir-Feldklein ist seit 2014 Gesandter der israelischen Botschaft in Deutschland. Zuvor war der Diplomat unter anderem in China, Kamerun, Thailand, Vietnam und Nepal eingesetzt. Nir-Feldklein war zu Besuch in Bremen, um im Rathaus an einer Diskussionsveranstaltung über die deutsch-israelischen Beziehungen teilzunehmen.