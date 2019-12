Bundesfinanzminister Olaf Scholz schlägt vor, hoch verschuldete Kommunen finanziell zu entlasten. (Fabian Sommer /dpa)

Wie lange haben Bremens Politiker von einer „Stunde null“ geträumt, von einer Altschuldenregelung? Sehr lange, aber bislang auch sehr vergebens. Desto willkommener ist der Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, hoch verschuldeten Kommunen finanziell zu entlasten.

Er ist eine Reaktion auf die Debatte um die Schuldenbremse, die klammen Kommunen Investitionen in die Infrastruktur erschwert. Der Vorstoß ist ein Silberstreif am Horizont für den rot-grün-roten Senat, der mit höheren finanziellen Altlasten kämpft als erwartet. Das Land Bremen übernimmt gerade die Schulden in Höhe von 8,6 Milliarden Euro von der Stadt Bremen und 1,7 Milliarden von der Stadt Bremerhaven – nicht etwa, weil das Land so gut da steht, sondern damit die Städte die Schuldenbremse einhalten können.

Die Chancen für die Entschuldung stehen indes schlecht. Scholz Vorstoß' ist umgehend auf Kritik gestoßen, weil nicht alle Kommunen berücksichtigt werden sollen. Scholz sprach von einem „Akt der Solidarität“ – eine schöne Theorie, von der in der Praxis schon im früheren Länderfinanzausgleich manche Geberländer bekanntlich nichts hielten.