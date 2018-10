Markus Söder (CSU, l), Ministerpräsident von Bayern, mit Hubert Aiwanger, Partei-Chef der Freien Wähler in Bayern. (Peter Kneffel/dpa)

Hannelore Kraft wartete nicht einmal bis zur zweiten Hochrechnung: Nachdem klar war, dass ihre SPD am 14. Mai 2017 das bislang schlechteste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen erzielt hatte, räumte sie umgehend sämtliche Posten: als Regierungschefin, als Landesvorsitzende und als stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Zwei Jahre zuvor brauchte Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen nach einem ähnlichen Ergebnis auch nur einen Tag Bedenkzeit bis zum Amtsverzicht. Den beiden Top-Sozis wurde allgemein Respekt gezollt, denn ihre Schritte zeugten von Einsicht und Format.

Die Verlierer der Bayern-Wahl – auch außerhalb des Freistaates – scheinen sich eher an einem dritten SPD-Promi zu orientieren: Martin Schulz. Der brauchte fast fünf Monate, um persönliche Konsequenzen aus der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl zu ziehen. Zuletzt wollte er noch Außenminister einer Großen Koalition werden, die er eigentlich ablehnte. Genauso peinlich kleben nun die CSU-Granden Horst Seehofer und Markus Söder an ihren Sesseln. Da wird ein wenig Demut geheuchelt und dann weitergewurschtelt.

Es ist in Ordnung, wenn die CSU als immer noch stärkste Kraft in Bayern weiterregieren will – die Bremer SPD machte es 2015 nicht anders. Aber wenigstens den Mut zur raschen personellen Erneuerung müsste die CSU zeigen. Doch Ministerpräsident Söder stellt sich nach der Wahlklatsche vor die Fraktion und sagt allen Ernstes, Stabilität sowohl im Inhalt als auch im Stil werde sein oberstes Ziel sein – und die Fraktion schlägt ihn dann einstimmig zum Verbleib im Amt vor! Parteichef Seehofer will inhaltliche und strategische Fragen „dringend“ klären – aber bitte nicht vor dem 12. November, dem letztmöglichen Datum zur Wahl des Regierungschefs. Dreist oder dumm?

SPD-Chefin Andrea Nahles wiederum will raus aus der Groko, aber vorher noch die Kanzlerin stürzen und selbstredend Parteichefin bleiben. Auf dem Portal „Deine SPD“ fordert indes ein Wutbrief mit dem treffenden Titel „Verkackt!“, sie solle Platz machen für eine Erneuerung der Partei. Das reicht nicht – die komplette Spitze der Großen Koalition sollte in sich gehen.