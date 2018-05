(Stephan Meinking (U))

Geht dieser Prozess überhaupt mal zu Ende? Seit dem 6. Mai 2013, genau fünf Jahren und 422 Verhandlungstagen, schleppt sich vor dem Münchner Oberlandesgericht das Verfahren über die Terrorserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) dahin. Es geht um zehn Morde, zwei Bombenanschläge, 15 Raubüberfälle, verübt zwischen 1998 und 2011. Im Mittelpunkt: Beate Zschäpe, die einzige noch Lebende der Zwickauer Terrorbande, die neun türkische und griechische Männer und eine deutsche Polizistin getötet hat. Ob tatsächlich noch in diesem Jahr ein Urteil gegen Zschäpe und ihre vier Mitangeklagten gefällt wird, ist offen – das Gericht hat vorsorglich Termine bis zum Januar 2019 reserviert. Dabei ist niemandem der Beobachter mehr klar, was nach den Aussagen von rund 500 Zeugen und der Anhörung zahlreicher Gutachter in diesem skandalösen Verfahren noch geklärt werden soll. Ein Wunder, dass nun mit den Plädoyers der Verteidiger begonnen wurde.

Was als historischer Prozess begann, ist zum juristischen Kleinkrieg zwischen Richtern und Anwälten verkommen und hat sein Verfallsdatum wegen allgemeinen Überdrusses überschritten. Am Ende wird das Urteil kaum noch gesellschaftliche Relevanz haben. Dabei hätte der Prozess eine Geschichtsstunde sein können, weil er Einblicke in deutsche Abgründe eröffnet hat, aus denen Lehren für die Zukunft hätten gezogen werden können – bei den auf dem rechten Auge blinden Ermittlern von Polizei, Staatsanwaltschaften, Verfassungsschützern, die unglaubliche Fehler begingen. Und von uns Bürgern, die wir die Mordserie der braunen Terroristen lange als lästiges Übel abgehakt haben. Dieser Prozess ist eine Zumutung, eine teure Farce. Jeder Prozesstag kostet 150 000 Euro für Richter und Justizpersonal, 14 Pflichtverteidiger, 80 Anwälte der Nebenkläger, Zeugen, Sachverständige. Mehr als 60 Millionen Euro bislang.

Dass Anwälte alle Möglichkeiten der Prozessordnung nutzen, ist legitim. Das gilt vor allem für die Anwälte der Opferfamilien. Die haben eigene Ermittlungsergebnisse vorgelegt, die die Bundesanwaltschaft und die Richter zum Nachprüfen und zur Anhörung von mehr Zeugen als geplant zwangen. Und sie haben auch Beweise präsentiert, die das mächtige BKA nicht gefunden hatte. Für die Verteidiger der Angeklagten aber reicht der Begriff Prozessverschleppung nicht aus. Befangenheitsanträge gegen das Gericht in Serie, zahllose Beweisanträge ohne sachlichen Hintergrund, bei deren Ablehnung neue Befangenheitsanträge folgten. Prozessunterbrechungen auch, weil mal die Hauptangeklagte Kopfschmerzen hatte oder sich einer ihrer Verteidiger um seine Mutter kümmern musste. Dann trat nach 416 Verhandlungstagen noch ein neuer Anwalt eines Mitangeklagten auf und forderte eine Unterbrechung zur Einarbeitung. Mit den Mitteln des Rechtsstaates wurde da ein rechtsstaatliches Verfahren sabotiert. Dabei hat der liberale Rechtsstaat in den Augen der Öffentlichkeit an Ansehen verloren. Und das ist bitter.