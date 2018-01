Marietta Slomka hat bei Alexander Dobrindt nicht lockergelassen. (dpa)

Nach Horst Seehofer und Sigmar Gabriel musste sich nun auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den kritischen Fragen von "Heute Journal"-Moderatorin Marietta Slomka stellen – und kam dabei alles andere als gut davon. Dobrindt sei "geslomkat" worden, schrieb der Branchendienst Meedia; Twitter-Nutzer nennen das Interview "peinlich" und "entlarvend". Sieben Minuten lang hatte Slomka Dobrindts Forderung nach einer "konservativen Revolution der Bürger" auseinandergenommen.

Dem Interview war ein Gastbeitrag Dobrindts in der Welt vorausgegangen. Darin hatte er am Donnerstag die “linke Meinungsvorherrschaft in Deutschland” beklagt, die im Widerspruch zu den mehrheitlich "bürgerlich denkenden" Menschen in Deutschland stehe. Schuld sei die 68er-Bewegung, deren Vorstellungen eine „geistige Verlängerung des Sozialismus“ seien und bis in die Gegenwart nachwirken würden. Damit müsse Schluss sein, befindet Dobrindt: „Wir brauchen den Aufbruch in eine neue, konservative Bürgerlichkeit, die unser Land zusammenführt, unsere Wertegemeinschaft stärkt und unsere Freiheit verteidigt."

Dobrindts Forderung sorgte für heiße Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Und auch die Journalistin Marietta Slomka kritisierte den CSU-Politiker scharf. Ob denn Helmut Kohl in seinen 16 Regierungsjahren und der damals ausgerufenen "geistig-moralischen Wende" nichts erreicht hätte, wollte sie etwa von Dobrindt wissen. Der antwortete wortreich, hatte aber keine Antwort. Auch Slomkas Frage nach der zweifelhaften Verwendung des Begriffs "Revolution" konnte Dobrindt wenig entgegensetzen.

So reagierte das Netz auf das Interview:

(wk)