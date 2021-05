London, 8. Mai 1945. Menschen jubeln vor dem Buckingham-Palast, kurz nachdem die britische Königsfamilie die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht verkündet haben. (Leslie Priest/AP/dpa)

Der Holocaust ist nicht nur in der deutschen Erinnerungskultur verankert. Doch einzelne Länder unterscheiden sich sehr darin, ob und wie sie an das Ende des nationalsozialistischen Regimes erinnern.

Niederlande: Festivals der Freiheit

Die Niederländer gedenken am 4. Mai ihrer Kriegsopfer. Es ist der Tag, an dem 1945 die Teilkapitulation der Wehrmacht in Nordwestdeutschland, Dänemark und den Niederlanden unterzeichnet wurde. Während der zentralen Gedenkfeier auf dem Dam-Platz in Amsterdam legt das Königspaar einen Kranz im Namen der Bevölkerung nieder. Um 20 Uhr ist es zwei Minuten still.

Am 5. Mai feiern die Niederländer die Freiheit. Der „Bevrijdingsdag“ ist seit 1990 Nationalfeiertag und wird im großen Stil begangen: mit Musikfestivals in 14 Städten des Landes, die nach Angaben der Organisatoren zuletzt von gut einer Million Menschen besucht worden sind. Ein weiteres Symbol des Tages ist das Befreiungsfeuer: Das entzündet der Bürgermeister der Stadt Wageningen, in der am 5. Mai 1945 die Kapitulation der Wehrmachtseinheiten in den noch besetzten Teilen der Niederlande verhandelt wurde. Die Gedenk- und Feierlichkeiten an beiden Tagen wurden seit Kriegsende immer wieder verändert. In den 1980er-Jahren ging das öffentliche Interesse zurück, weswegen 1987 ein Nationalkomitee gegründet wurde, um die Veranstaltungen zentral zu organisieren. In diesem Jahr musste das Programm wegen der Corona-Krise überwiegend online stattfinden.

Großbritannien: Im Schatten des „Great War“

Es war am 7. Mai 1945, als der britische Premierminister Winston Churchill in einer Radioansprache das Ende des Kriegs in Europa verkündet. Berühmter aber soll die kurze Rede werden, die er am 8. Mai vom Balkon des Gesundheitsministeriums in Whitehall gibt. „Gott segne euch alle. Dies ist euer Sieg!“, ruft er den feiernden Menschen zu. Churchill ist der Held der Briten, hat ihrer Ansicht nach nicht nur sie, sondern die Welt maßgeblich vor Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus gerettet. „Es ist der Sieg der Freiheit in allen Ländern. In unserer langen Geschichte haben wir niemals einen großartigeren Tag erlebt als diesen“, sagt der konservative Regierungschef. Churchill habe nicht weniger als „unsere Zivilisation gerettet“, schrieb der heute Premier, Boris Johnson, einmal. Am „VE-Day“ (Victory in Europe Day) erinnern die Briten zwar gewöhnlich mit Feierlichkeiten an das Ende des Zweiten Weltkriegs, aber diese fallen weitaus kleiner und weniger prominent aus als etwa die Veranstaltungen zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg. Die Briten haben eine enge emotionale Verbindung zum „Great War“, wie er auf der Insel genannt wird, der die Gesellschaft für immer verändert hat und deshalb das bestimmende historische Ereignis des 20. Jahrhunderts darstellt.

Polen: Von einer Besetzung in die nächste

Als die Deutschen im Mai 1945 kapitulierten, war Polen bereits wieder besetzt. So zumindest empfanden es viele Polen, die im Krieg für ein freies Polen gekämpft hatten. Doch noch vor Kriegsende hatten sich die Westalliierten mit Stalin darauf geeinigt, dass dieser seine Kriegsbeute aus dem Hitler-Stalin-Pakt behalten durfte. Das im September 1939 sowjetisch besetze Ostpolen, fiel nach 1945 endgültig an die Sowjetunion. Als Ausgleich erhielt Polen ostdeutsche Gebiete und wurde zugleich langfristig „unter den Schutz“ Moskaus gestellt. Es sollte Polen vor einer deutschen Rückforderung bewahren. Erst 1989 wurde Polen wieder ein wirklich souveräner Staat.

Tatsächlich befreit fühlten sich 1945 hingegen die polnischen Juden. Mit rund drei Millionen hatten die Nazis fast 90 Prozent aller Juden Polens ermordet. Überlebt hatten die Shoah vor allem diejenigen, die rechtzeitig in die Sowjetunion fliehen konnten. Nach dem Krieg kamen sie zurück, waren jedoch in ihrer Heimat nicht mehr willkommen. Schätzungsweise 1000 Juden kamen nach 1945 in Polen gewaltsam ums Leben. Nach dem Pogrom von Kielce 1946, bei dem der Pöbel mehrere Dutzend Juden ermordet hatte, verließen die meisten der Shoah-Überlebenden das Land.

Große Gedenkfeiern finden daher am 8. Mai in Polen nicht statt.

Frankreich: Viel Symbolik in Paris

Ein Sprecher des Elysée-Palasts hatte einmal erklärt, dass Frankreich vergangenen Kriegen neutral gedenke – im Gegensatz zu Großbritannien, das seine Gedenkfeiern immer mit einer Siegesgeschichte verbinde. Der 8. Mai dürfte eine Ausnahme sein: Er ruft den „Sieg von 1945“ in Erinnerung. Dabei gibt es ein alljährliches Ritual – für das in Zeiten von Corona die Teilnehmerzahl stark reduziert ist.

In Paris wird Präsident Emmanuel Macron einen Blumenkranz vor der Statue des Generals Charles de Gaulle, damals Frankreichs Staatschef, an den Champs-Elysées niederlegen. Dann wird er die Allee hinauffahren, die Truppen grüßen und am Grab des Unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen andächtig verharren. Das ist ein französischer Soldat, der im Ersten Weltkrieg umgekommen ist und symbolisch für alle französischen gefallenen Soldaten stehen soll. Präfekten werden am selben Tag Blumenkränze niederlegen an Monumenten, die in französischen Départements für die Toten stehen. Doch der 8. Mai 1945 steht nicht nur für Positives in der französischen Geschichte: Der Tag markierte auch den Beginn monatelanger gewaltsamer Unterdrückung von Unabhängigkeitskämpfern in Algerien durch die französische Armee. Laut Historikern tötete sie Tausende Menschen.

USA: Erinnerungen sind verblasst

Als sich die Nachricht von der Kapitulation der deutschen Wehrmacht in den USA verbreitete, strömten die Menschen auf die Straßen der Städte. Sie feierten spontan den Sieg über Hitlers Truppen, die mit dem Überfall Polens den Zweiten Weltkrieg begonnen hatten. In Washington versammelten sich große Menschenmengen auf dem Lafayette Platz gegenüber der Pennsylvania Avenue am Weißen Haus, um von Präsident Harry Truman die Proklamation des alliierten „V-Days“ zu hören. Truman und Winston Churchill hatten sich ursprünglich darauf verständigt, die Nachricht der deutschen Kapitulation um einen Tag zurückzuhalten. Damit wollten sie dem russischen Diktator Josef Stalin die Chance geben, eine eigene Zeremonie in Berlin abzuhalten.



Dank Edward Kennedy, Reporter der Nachrichtenagentur „Associated Press“, der sich nicht an das Nachrichtenembargo hielt, erfuhren die Amerikaner und die Welt am Tag der Kapitulation selbst von dem historischen Ereignis. Die Agentur feuerte daraufhin den Reporter. 2012 entschuldigte sich AP öffentlich für die Abberufung. Kennedy habe alles richtig gemacht. Im Unterschied zu 1945 nehmen die USA das historische Ereignis heute bestenfalls am Rande war. Die wenigen überlebenden Veteranen tauschen Corona-bedingt ihre Erinnerungen privat aus. Ein krasser Unterschied zu der Bedeutung, die Amerika der Kapitulation vor 76 Jahren beigemessen hatte.