Knatsch gibt es in jeder Familie. Doch die Entfremdung zwischen den Brüdern und Schwestern im Westen und Osten scheint von Jahr zu Jahr und Wahlergebnis zu Wahlergebnis zu wachsen. Erst konnte so schnell nicht zusammenwachsen, was zusammengehört, mittlerweile sträuben sich die Geschwister sogar dagegen. Die Bundesrepublik besteht weiterhin aus hüben und drüben, aus wir hier und die da, alten und neuen Bundesländern, die nach 30 Jahren gar nicht mehr so neu sein dürften.

Der gemeinsame Nenner Bundesbürger kaschiert nicht die real existierenden Unterschiede in Löhnen und Renten, Demografie und Wahlergebnissen, Grundstimmung und Gesinnung. „Die Zeit“ fragte Anfang des Jahres: „Was ist bei ,denen‘ nur kaputt? Wieso sind ,die‘ immer noch undankbar und zänkisch – im 30. Jahr der Einheit? Wie das dann wiederum viele Ostdeutsche finden, die sich schon nach den Vorfällen von Chemnitz generalpathologisiert fühlten – das kann man sich denken. Es ist also alles angerichtet für ein Superwahljahr der tiefen Gräben.“

„Wir sind ein Volk“? Tatsächlich gab es schon innigere Zeiten für Ost und West. Anfangs, im Winter 1989, war die Begeisterung füreinander groß. Damals schienen sich die Menschen näher zu sein, auf einer wahrhaftig menschlichen Ebene, ungeachtet von Status, Einkommen und Lebenswandel. Wildfremde lagen sich in den Armen, halfen einander, luden sich gegenseitig nach Hause ein. Es gab ein kollektives Wiedererkennen im anderen als Schwester oder Bruder, der oder die durch die wechselvolle deutsche Geschichte von seinen Geschwistern ferngehalten worden war.

Die Gemeinsamkeiten sind so überwältigend, dass die Verschiedenheiten zunächst in den Hintergrund traten, dann ignoriert und später geleugnet wurden: Deutsche in Ost und West sprechen dieselbe Sprache und teilen sich – bis auf (historisch betrachtet) popelige 40 Jahre – dieselbe Geschichte. Sie orientieren sich an den gleichen Werten und Normen. Doch selbst diese ideelle Verwandtschaft verbrauchte sich im Laufe der Jahre. Mit Ostalgie, der Rückbesinnung auf das Eigene – und wenn es Trabbis und Spreewälder Gurken sind – setzte bald nach der Wende eine Absetzbewegung ein. Sie resultierte aus zu hohen Erwartungen auf beiden Seiten, aus falschem Stolz, aus Ignoranz und Arroganz. Im August berichtete das ZDF, dass jeder fünfte Westdeutsche noch nie einen Fuß über die ehemalige Grenze gesetzt hat, wohingegen 95 Prozent der Ostdeutschen im Westen waren. Das sagt so viel.

Niemand erfasst, wie Um- und Zugezogene wählen

Im Westen sind manche der Ansicht, viele Menschen im Osten wüssten mit der Demokratie wenig anzufangen. Sie wählten zu wenig, sie wählten erst zu links, nun zu rechts. Doch niemand erfasst, wie die Um- und Zugezogenen in Ost und West wählen. Bestimmt das Sein das Bewusstsein? Wenn Wessis im Osten und Ossis im Westen anders wählten als in ihrer alten Heimat, ließen sich Rückschlüsse ziehen. Wie wählt der einstige Ostdeutsche, der in München Auskommen und Freunde gefunden hat, der sich gut aufgehoben und akzeptiert fühlt? Was macht die sächsische Provinz mit und aus einem?

So oder so: Die Brüder und Schwestern in den neuen Bundesländern scheinen selbst in der dritten Generation ihren Stiefkinder-Status nicht loszuwerden. Sie selbst, ihre Eltern oder Großeltern waren bei der Wiedervereinigung schon da, wurden eingebracht, von anderen anders erzogen. Sie wurden angenommen, mit ihren Stärken und Schwächen. Aber wie es in Patchwork-Familien manchmal ist: Die Bundesregierung kann noch so oft betonen, dass sie keine Unterschiede zwischen den Geschwistern macht – die Vergangenheit macht ungleich.

„Vorfahrt für den Osten“ hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), am Sonnabend im Bayerischen Rundfunk gefordert. „Die Ostdeutschen hatten das Pech, 40 Jahre an der guten Entwicklung im Westen nicht teilhaben zu dürfen“, sagte er. Nötig sei „echte Strukturpolitik“. So wiederholt sich der Kardinalfehler der Vergangenheit, ein vages Versprechen, das nicht eingelöst werden kann.

Aus dem Osten wird kein zweiter oder östlicher Westen, nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Ostdeutsche brauchen eigene Antworten, eigene Konzepte, vorurteilsfreies Interesse und eine selbstverständliche Berücksichtigung ihrer besonderen Belange und Bedürfnisse. Bleibt das weiter aus, werden sie vermutlich nicht aufhören, durch provokative Stimmabgabe bundesweite Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.