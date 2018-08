Der Pegida-Demonstrant, der das ZDF beim Drehen störte, ist LKA-Mitarbeiter. Nun reagiert das Netz mit Kritik und Häme gegenüber ihm und der Polizei. (Sebastian Kahnert/ dpa)

Ein Pegida-Demonstrant hatte am vergangenen Donnerstag ZDF-Reporter beim Dreh des Politikmagazins "Frontal 21" lautstark gestört. Sein Vorgehen hat eine Kontrolle der Polizei ausgelöst. Die Beamten hielten das Fernsehteam lange fest und hinderten die Journalisten an ihrer Arbeit. Wie sich nun herausstellte, war der Mann ein LKA-Mitarbeiter, der sich nicht im Dienst befand. Von vielen Seiten gibt es nun Kritik am Verhalten der Polizei. Bundesjustizministerin Barley betont, dass die Pressefreiheit geschützt werden muss und das ZDF bittet um eine schnelle Aufklärung des Falles, da die Journalisten sich nicht falsch verhalten hätten. Am Samstag postete ZDF-Reporter Arndt Ginzel einen Ausschnitt des Videos auf Twitter.

Das Netz reagiert teils kritisch, teils sarkastisch auf den Vorfall. Wir haben einige der Reaktionen auf Twitter zusammengefasst:

Auch Jan Böhmermann hat sich geäußert:

Die Polizei Sachsen ernetet ebenfalls einige hämische Reaktionen.

Einige Zeichnungen über den LKA-Mann sind ebenfalls entstanden:

Cem Özdemir schlägt ernstere Töne an und verurteilt die Pegida-Mitgliedschaft des LKA-Mannes stark:

Auf der anderen Seite gibt es aber ebenfalls Kritiker, die den Hastag #pegizei anprangern und Sachsens Polizei in Schutz nehmen.

Dazu gehört auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich geäußert hat:

Für seine Reaktion erntet er Spott:

Der Journalist Hendrik Wieduwilt warnt davor, dass die Pöbelein des LKA-Mannes doch Gewicht bekommen könnten, wenn man sich dauerhaft mit dem Thema beschäftigt.