Jetzt müsse so schnell wie möglich erfolgreich das Regieren in Berlin begonnen werden, sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. „Alles, was in Berlin gut funktioniert, ist gut für Bayern“, sagte er mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst.

Auch für die Amtsübergabe im Freistaat seien die Zeitachsen nun relativ klar. „Wir wissen jetzt endlich, dass wir vor Ostern dann auch die ganzen Entscheidungen voranbringen können. Ich denke, das läuft jetzt alles genau wie ein Uhrwerk harmonisch ab.“

Wann Markus Söder im Landtag zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden soll, war zunächst unklar. Das müsse nun im Ältestenrat festgelegt werden, hieß es. Spätestens vor seiner Ernennung in Berlin muss Seehofer in Bayern die Geschäfte abgeben, weil er nicht Bundesinnenminister und Ministerpräsident gleichzeitig sein darf. Wann und wie Seehofer das macht, ist aber ihm selbst überlassen, denn niemand kann ihn hier rechtlich zu einem bestimmten Vorgehen zwingen. (dpa)