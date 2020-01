Markus Söder hat sich das so schön vorgestellt, wie er vom idyllischen Oberbayern aus mal eben Deutschland aufmischt – und dann stehen die Bauern auf der Wiese. Fast 2000 sind vor dem Kloster Seeon aufmarschiert mit Treckern und Wut im Bauch und mit Schildern, auf denen garstige Sachen stehen wie: „CSU = Heimat? Ich fühl’ mich vertrieben!“ Der Vorsitzende würde zum Auftakt der alljährlichen CSU-Landesgruppentagung lieber neue Dynamik in der Groko anmahnen und auf Kabinettsumbildungen dringen. Doch es hilft nichts. Er muss erst raus auf die Wiese, wo sie von Scheiße reden. Und zwar wortwörtlich.

Vornehmer heißt die Gülle, aber mit vornehm ist gerade Schluss auf dem Land. Die geplante neue Gülleverordnung hat den Anstoß für die Protestwelle gegeben, die die Selbsthilfegruppe „Land schafft Verbindung“ koordiniert. Rücksichtslos, teuer, unpraktikabel, ein Kopfprodukt Brüsseler und Berliner Öko-Fundamentalisten, so der Tenor der Kritik. Der Versuch der CSU-Promis, die Wut auf die Grünen abzulenken, geht allerdings schief. „Sie sind schon so lange dort'n“, ruft ein Älterer zur Tribüne auf einem Ladewagen hinauf. „Aber so schlecht hamma noch nie dag’standen!“

Die Szene im milden Wintersonnenschein illustriert sehr schön, was Edmund Stoiber gerade gesagt hat über die vielen Aufgaben, die auf den Ministerpräsidenten in Bayern warten und ihn – sagt Stoiber, sagt aber auch ständig Söder selbst – davon abhalten, sich näher für das Kanzleramt zu interessieren. In gut zwei Monaten stehen Kommunalwahlen an. Ist der Bauer sauer, wählt er womöglich im Söderschen Sinne falsch. Wählt er falsch, kriegt die Geschichte vom Aufstieg eines neuen bayerischen Helden einen peinlichen Knacks. Der Held lässt vorsichtshalber erst mal ein halbes Dutzend Parteifreunde vor, an denen sich der Volkszorn abarbeiten kann.

Unwidersprochen bleibt dann seine Feststellung: „Also sammama so: Die Lage ist schon schwieriger, als wir glauben.“ So schwierig, dass er sich ins Agrarwesen persönlich vertieft habe, inklusive der Befassung mit „Schleppschläuchen und Pralltellern“. Es geht dabei um Vorrichtungen, um die Gülle aufs Feld zu bringen. Die Zuhörerschaft würdigt die ministerpräsidiale Fortbildung nur zögerlich. Sie will Taten sehen. „Sie sind der Chef!“, ermuntert ihn ein Sprecher der Demonstranten. Söder guckt söderbissig. „Also, was stimmt, ich bin der Chef hier.“ Dann kriegt er doch noch den Dreh hin zur Kabinettsumbildung: Man müsse wohl beizeiten „aus Bayern aus auch wieder versuchen, den Landwirtschaftsminister in Berlin zu stellen“.

Söder heizte anschließend die Debatte über eine Umbildung des Bundeskabinetts noch in diesem Jahr weiter an. Eine Umbildung und eine Verjüngung der Regierung sei erforderlich, denn mit dieser Mannschaft werde man 2021 in die Bundestagswahl gehen, machte Söder im Kloster Seeon deutlich. Er nannte als möglichen Zeithorizont für eine Umbildung Mitte dieses Jahres. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ mitteilen, sie arbeite gut mit ihren Ministern zusammen, sehe aber an manchen Stellen Luft nach oben. Letzteres sah Söder als Bestätigung für seinen Vorstoß.

Der bayerische Regierungschef räumte ein, dass eine Umbildung für die Große Koalition in Berlin nicht einfach sei. Jedoch sollte alles im Einvernehmen geschehen, „aber natürlich über die Parteien“. Deren ureigenste Aufgabe sei, „über so etwas nachzudenken“. Söder hatte seinen Vorstoß weder mit Merkel noch mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgestimmt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: „Die Kanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen und Ministern gut und gerne zusammen.“ An manchen Stellen könne die Regierung gewiss an „Tempo und Dynamik zulegen“, erklärte er zugleich und nannte als Beispiel die Digitalisierung.

Söder nannte in Seeon erneut keine Namen. Er ließ aber erkennen, in welchen Bereichen er Änderungsbedarf sieht: bei Innovation, Wissenschaft und Wirtschaft. „Es fällt auf, dass wir wirtschaftlich etwas schwächer werden, dass wir technologisch im internationalen Wettbewerb zulegen müssen.“ Alles bis zum Ende so zu belassen, wie es jetzt sei, scheint für ihn jedenfalls keine Option. Er glaube „dass die eine oder andere Verstärkung“ allen Beteiligten nützen könne: „So eine zweite Luft, die kann am Schluss nochmals allen Beteiligten etwas helfen.“

Wirtschaftsminister ist Merkels langjähriger Vertrauter Peter Altmaier (CDU), Wissenschaftsministerin ist Anja Karliczek. Die drei Koalitionsparteien entscheiden über die von ihnen zu besetzenden Ministerposten allerdings jeweils selbst. In Eigenregie auswechseln könnte Parteichef Söder also allenfalls die CSU-Minister. Eine solche Debatte könnte auch Söders Parteifreund Andreas Scheuer treffen. Der Verkehrsminister muss sich in einem Untersuchungsausschuss wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der letztlich gescheiterten Maut verantworten.

Ältester in der Kabinettsriege ist mit 70 Jahren Söders Vorgänger als CSU-Chef und heutiger Innenminister Horst Seehofer. Dieser reagierte mit Ironie. Bei der Jahrestagung des Beamtenbunds DBB in Köln sagte Seehofer: „In meinem Alter, das werden Sie alle noch erleben, müssen Sie täglich nach dem Aufstehen prüfen, ob Sie noch im Amt sind.“

Söders Vorstoß erwähnte Seehofer jedoch nicht ausdrücklich. Er stellte aber klar, dass er sich als Chef des Innenministeriums wohlfühle: „Ich hoffe, ich darf Euch noch einige Tage leiten“, sagte er an die Adresse seiner Mitarbeiter.