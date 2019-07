Michael Roth und Christina Kampmann: Beide wollen sich als Duo um den Bundesvorsitz der SPD bewerben. (Jörg Carstensen/dpa)

Wer soll es machen? Die Suche nach einer neuen Parteiführung offenbart das Dilemma in der SPD. Andrea Nahles ist weg – ein ähnlich dramatischer Abgang wie der ihres Vorgängers Martin Schulz. Die SPD ist gefräßig: Keine zweieinhalb Jahre hat es gedauert, da waren gleich zwei Alpha-Tiere erledigt. In den letzten 15 Jahren hat die Partei sieben Vorsitzende verschlissen. Gutes Führungspersonal aber wächst nun mal nicht auf Bäumen. Die SPD scheint das zu ignorieren.

Sie setzt auf Zeit: Seit Anfang Juni versucht ein kommissarisches Spitzen-Trio, die schlingernden Sozialdemokraten notdürftig auf Kurs zu halten. Wenn Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel mit betretenden Gesichtern den Ernst der Lage beklagen, dann symbolisiert das nur die große Zerrissenheit der Partei.

Immerhin ist klar: Die nächste Vorsitzende, der nächste Vorsitzende wird nicht im Hinterzimmer ausgekungelt. Er oder sie soll auf die Unterstützung möglichst vieler der etwa 440 000 SPD-Mitglieder zählen können. Basisdemokratisch soll es zugehen bei den Sozis, inklusive einer Reihe von Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber präsentieren. Und auch eine Doppelspitze ist möglich – zwei Teams, jeweils ein Mann und eine Frau, haben ihre Kandidatur schon angekündigt. Strahlkraft geht von ihnen beim besten Willen nicht aus, doch die SPD erhofft sich davon einen Schub. „Die SPD braucht Kraft, sie braucht sehr viel Kraft“, sagt Dreyer. Soll heißen: Sollte sich das eine oder einer nicht zutrauen, dann eben ein Duo. Bei den Grünen klappt das schließlich bestens.

Stimmt, aber Habeck und Baerbock haben auch mal eben die leidige Parteiarithmetik ausgehebelt. Zwei Realos, kein Fundi – das Duo spricht mit einer Stimme. Bei den Linken ist hingegen zu beobachten, dass Doppelspitzen ein Quell ewigen Streits sein können. Die SPD hat ebenfalls ihre leidigen Erfahrungen mit zu vielen Apha-Tieren gemacht. Willy Brandt, Helmut Schmidt und Herbert Wehner standen sich als Parteichef, Kanzler und Fraktionschef mehr als einmal im Weg. Noch schlimmer die Troika – aus den Parteifreunden Gerhard Schröder, Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine wurden Gegner. Ein Führungsduo wäre daher kein Allheilmittel. Viel zu tief stecken die Sozialdemokraten in der Krise, als dass eine neue Parteiführung allein daran etwas ändern könnte. Die SPD hat die erneute Koalition mit der CDU/CSU teuer bezahlt.

Unverbraucht und entscheidungsstark, so müsste der oder die Neue sein. Namen werden gehandelt, bisher drängt sich niemand auf. Der CDU hat der Dreikampf um die Merkel-Nachfolge einerseits Auftrieb gegeben, andererseits das Lagerdenken verstärkt. Die SPD geht also hohes Risiko. Harte Monate warten auf die Partei. Und weitere desaströse Wahlergebnisse, diesmal in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.