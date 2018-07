Warum braucht Bayern als einziges Bundesland ein „Landesamt für Asyl“. Kabarettist Django Asül hatte dafür eine einfache Erklärung: Markus Söder frage nicht „Brauchen wir das?“, sondern „Haben das andere?“. Wird die Frage verneint, heiße es „Her damit!“.

Diese Darstellung hat etwas Wahres, reicht aber doch nicht ganz aus, um das neue Amt ausreichend zu erklären. Sicherlich will die CSU-Staatsregierung damit unter Beweis stellen, dass sie es ernst meint mit der sogenannten Asylwende. Die Asylverfahren laufen zwar nach wie vor bei der Bundesbehörde Bamf, aber für alles, was danach kommt, ist das Bundesland und jetzt die neue Behörde zuständig. Aus der Aufgabenbeschreibung lässt sich ablesen, dass die Bezeichnung „Abschiebe-Landesamt“, die von Kritikern gebraucht wird, der Wahrheit durchaus nahe kommt.

Doch die Stimmungslage des Volkes ist alles andere als verlässlich. Während sich noch vor Kurzem nach jedem Aufruhr in einem Asylbewerberheim Entrüstung erhob, hat sich die Stimmung etwas gedreht. Was die CSU in Form eines heftigen Shitstorms zu spüren bekam.