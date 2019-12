Generalstreik in Frankreich: Absperrungen und Polizeifahrzeuge stehen in der Nähe des Élysée-Palasts. Im Land haben zahlreiche Gewerkschaften zu Protesten gegen die von Präsident Macron geplante Rentenreform aufgerufen. (Julien Mattia/dpa)

Die Zeiten, in denen Emmanuel Macron alles zu gelingen schien, sind vorbei. Auf verblüffend spielerische Weise war der jüngste Staatschef seit Napoleon zu Frankreichs neuem Politstar aufgestiegen. Nun reagieren seine Landsleute auf den Hoffnungsträger mit Ernüchterung. Und die europäischen Partner tun dies ebenso. Ähnlich wie viele Franzosen ärgern sie sich über so manche undiplomatische Äußerung Macrons – Stichwort „Hirntod“ der Nato – und über seine vielen Alleingänge, wie die jüngst in Richtung Wladimir Putin ausgestreckte Hand. Der 41-Jährige wollte so vieles anders und besser machen als seine Vorgänger, um sein Land zu modernisieren. Und begegnet doch längst einer ähnlichen Ablehnung wie vor ihm François Hollande oder Nicolas Sarkozy, dessen Reformprojekte ebenfalls Blockaden gegenüberstanden. Mitunter gaben sie nach. Was wird Macron tun?

Die Protestbewegung der „Gelbwesten“, die sich vor einem Jahr an hohen Lebenshaltungskosten und steigenden Spritpreisen entzündete, bevor sie sich zu einem allgemeinen Widerstand gegen Macron und seinen als zu unsozial empfundenen Kurs ausweitete, führte zur bisher größten Krise in seiner Amtszeit. Sie zwang den Staatschef zu sozialen Zugeständnissen und einer Änderung seines Stils, um fortan mehr auf Dialog und Zuhören zu setzen.

Doch der Widerstand gegen seine Rentenreform droht ihn nun noch weitaus stärker unter Druck zu setzen. Ihn leisten Mitglieder aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen, die Abzüge ihrer Pension oder einen späteren Renteneintritt befürchten – von den Justizbeamten über die Lehrer bis zu den Angestellten der Krankenhäuser, Fluggesellschaften und der Staatsbahn SNCF, die bereits deren Reform im Frühjahr 2018 massiv, aber erfolglos bekämpft hatte. Sie zeigten monatelanges Durchhaltevermögen und förderten damit den Ruf der Franzosen, mehr als in anderen Nationen für ihre Rechte auf die Straße zu gehen, sich als Gegenkraft zur Regierungsmacht zu verstehen. Und das oft auf kompromisslose Weise: Erst wird protestiert, dann verhandelt. Nicht etwa umgekehrt.

Der Streiktag am Donnerstag war wohl nur der Auftakt einer größeren Sozialbewegung mit unsicherem Ausgang. Obwohl geschlossene Schulen, Zug- und Flugausfälle den Alltag der Menschen spürbar stören, unterstützen viele den Widerstand. Schon andere Regierungen sind am Versuch gescheitert, das Rentensystem zu reformieren und sein hohes Defizit zu verringern. Macron, der sein Image auf seinem Reformmut aufgebaut hat, kann sich das kaum erlauben.

Bereits im Wahlkampf hatte er versprochen, die 42 einzelnen Rentenkassen für mehr Transparenz in ein einziges einheitliches Punktesystem zu überführen. Tatsächlich werden in Frankreich je nach Beruf die Rentenansprüche nicht auf derselben Basis errechnet. Manche Berufsgruppen, wie jene bei der SNCF oder bei den Pariser Nahverkehrsbetrieben RATP, haben Sonderkonditionen, die sie nicht aufgeben wollen. Dem aktuellen System fehlt es an Fairness, während Gegner der Reform argumentieren, auch bei einem Punktesystem werden bestehende Ungerechtigkeiten in der Rente nur verlängert: Wer wenig verdient, zahlt vergleichsweise wenig ein und erhält entsprechend geringe Pensionszahlungen.

Mit seinem Renten-Rundumschlag geht Macron ein riskantes Unterfangen ein, aber seine Courage ist ihm zugutezuhalten. Tatsächlich wenden wenige Länder innerhalb der OECD einen so hohen Anteil ihrer Wirtschaftsleistung für die Rente auf wie Frankreich, wo die Menschen vergleichsweise früh – im Schnitt mit 60,8 Jahren – in den Ruhestand gehen. Ein hoch verschuldetes System lastet auf den nachfolgenden Generationen. Doch Argumente dringen in der Debatte kaum durch: Die Menschen haben Angst und kein Vertrauen in die Regierung, der sie Sozialabbau vorwerfen.

Das liegt auch an Macrons Art zu kommunizieren, seine Reformen und deren Notwendigkeit zu erklären. Zu ungeduldig will er die „Umwandlung“ des Landes vorantreiben. Die Regierung hat bereits angekündigt, sich Zeit für Verhandlungen mit den Sozialpartnern zu nehmen, diese miteinbeziehen zu wollen. Ob sie das aufkommende Grollen so noch besänftigen kann, erscheint ungewiss – vielmehr dürfte ihr ein hartes Kräftemessen bevorstehen. Wer es gewinnt, ist offen. Nur die Verlierer stehen schon fest: Es sind die Menschen. In Frankreich werden mal wieder die Busse und Bahnen nicht mehr fahren, die Flieger am Boden bleiben und Müll nicht abgeholt werden. Dem Land droht die Blockade.