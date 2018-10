Deutschland ist das absolute Schlusslicht, was die Digitalisierung in Schulen angeht. (Ina Fassbender/dpa)

Kinder aus sozial schwächeren Familien haben in Deutschland noch immer deutlich schlechtere Erfolgschancen in der Schule als Akademikerkinder. Die Schere zwischen den Bildungschancen der benachteiligten und der privilegierten Schüler schließe sich nur langsam, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher bei der Präsentation einer neuen Studie. Die jüngsten Pisa-Daten liegen seit Dienstag vor.

Nach der großen Schulleistungsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erreichen die Kinder von Eltern mit hohen Abschlüssen deutlich häufiger selbst akademische Grade als andere Kinder.

Andreas Schleicher hatte kurz zuvor als Referent in Bremen klargestellt: „Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Menschen mit ungünstigem Bildungsniveau sehen sich als Objekt.“

Mehr zum Thema Kommentar zur OECD-Bildungsstudie Überfällig In Bremen wird immer und überall mehr Geld für Bildung gefordert. Angesichts der ... mehr »

Schülerinnen und Schüler mit sozialen Nachteilen sollten sich seiner Auffassung nach auch weniger in bestimmten Schulen konzentrieren. Auf Einladung der Unifreunde Bremen ging es bei den „Conrad-Naber-Lecture Visionen“ ums Lernen im 21. Jahrhundert.

„Die Korrelation von sozialer Herkunft und Bildungserfolgen stört uns maßgeblich“, sagte Eduard Dubbers-Albrecht, Vizepräses der Handelskammer. „Das passt einfach nicht zu einer modernen Gesellschaft. Es ist schwer, gute Leute zu finden, die das Einmaleins für einen beruflichen Start beherrschen.“

Laut OECD kommt es schon in der Schule „oft nicht zu einer Durchmischung von benachteiligten und weniger benachteiligten jungen Leuten“. So erreichten „benachteiligte Schüler in nicht benachteiligten Schulen“ deutlich bessere Leistungen.

„Deutschland hält sich auf einem guten Platz“

Jeder Zweite der 16- bis 24-Jährigen sei nicht auf die Welt von heute und erst recht nicht auf die von morgen vorbereitet, sagte Andreas Schleicher. Trotzdem: „Deutschland hält sich auf einem guten Platz. Sie macht die Menschen kompatibel mit der industriellen Gesellschaft – bislang hat sich die Schule aber nicht weit bewegt, sie hängt hinterher. Die Frage ist, wie können wir neues Wissen entwickeln, das für uns so wichtig ist?“

Annette Rüggeberg, ehemalige stellvertretende Rektorin der Gesamtschule Ost (GSO) räumte ein, dass die GSO, was die Digitalisierung betreffe, „noch sehr rückständig“ sei. Großen Wert habe sie immer darauf gelegt, „dass wir Persönlichkeiten entwickeln, dass Kinder nicht nur beschult werden“.

Dazu trage die Zusammenarbeit mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen bei, sagte Rüggeberg. „Schulen müssen sich öffnen, man kann ihnen keine Visionen verordnen.“

„Wir müssen uns klarmachen, dass es Menschen sind, die Entwicklung vorantreiben“

„In einem Zeitalter, in dem Maschinen lernen, müssen wir uns fragen, was unsere Kinder lernen sollen. Und wir müssen uns klarmachen, dass es Menschen sind, die Entwicklungen vorantreiben“, sagte Roman Rüdiger, geschäftsführender Gesellschafter von Education Y.

Es gehe um die Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft und „digitale Souveränität“. Nur 9,1 Prozent der Schulen in Deutschland praktizierten den täglichen Umgang mit digitalen Medien – „als absolutes Schlusslicht in Europa“. Zum Vergleich: Die Niederlande erreichten eine Quote von 50,8 Prozent.

Es gebe zu wenig Impulse aus der Lehrerbildung, kritisierte er. „Und viele Lehrkräfte haben Angst, sich vor ihren Schülern zu blamieren.“ Nach Ansicht von Andreas Schleicher führt der Weg in die Zukunft „weg vom Fertigwissen hin zum Strukturwissen“. Es gehe darum, „ob ich denken kann wie ein Physiker oder wie ein Historiker“.

Mehr zum Thema Conrad-Naber-Lecture „Schüler sind die Lernexperten“ Der Bildungsinnovator Roman R. Rüdiger ist am 22. Oktober bei der Conrad-Naber-Lecture zu Gast. Im ... mehr »

Die Digitalisierung spiele dabei eine wichtige Rolle: „Früher gab einem die Enzyklopädie Antwort auf alles, heute bekommen wir bei Google 20 000 Antworten und wissen nicht, welche richtig ist.“ Jeder zweite 15-Jährige fühle sich schlecht, sobald er offline sei. „Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts“ beherrschten die jungen Leute nicht. „Und von den 55- bis 60-Jährigen hat nur einer von zehn die Kompetenz, in der digitalen Welt mitzumischen.“

Nicht nur Wissen, sondern auch ein „innerer Kompass und eigene Werte“ seien wichtig, sagte der OECD-Bildungsdirektor. „Man braucht soziale und emotionale Fähigkeiten, um mit Menschen zu arbeiten, die anders denken.“ Die Pisa-Studie habe in diesem Punkt den Deutschen große Schwierigkeiten attestiert. „Wir sollten nicht zweitklassige Computer ausbilden, sondern erstklassige Menschen.“