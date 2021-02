Bisher wurden Schnelltests bis zu 35 Millionen Mal durchgeführt. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet in den kommenden Wochen mit vergleichsweise üppigen Impfstofflieferungen. Bisher seien 5,7 Millionen Einheiten ausgeliefert, bis Ende kommender Woche sollen 2,3 Millionen dazukommen. Das liegt unter anderem daran, dass der große Anbieter Biontech seine bisherige Ankündigung übertrifft und ab Montag über 900.000 Einheiten pro Woche bereitstellt. Von Astra-Zeneca kommt eine Million Dosen. „Das macht deutlich, wie die Impfkampagne an Fahrt gewinnt“, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Er warnte jedoch vor zu großem Optimismus. Die Impfkampagne und die Pandemie werden sich noch hinziehen, es sei weiter Vorsicht geboten, die Infektionszahlen seien noch nicht niedrig genug.

Aus mehreren Regionen war unterdessen von Fällen zu hören, in denen sich junge, gesunde Menschen, die nicht in Heilberufen arbeiten, eine Impfung verschafft haben. Ein neu geschaffenes Wort machte die Runde: „Impfdrängler“. Minister Spahn will nun prüfen, welche Sanktionen gegen Bürger möglich sind, die sich die Impfung gezielt verschaffen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind.

Hier entstehen allerdings Definitionsprobleme, die der Regierung auch bewusst sind. Zum Teil wurden gerade zu Beginn der Kampagne auch Begleiter älterer Menschen mitgeimpft, wenn im Impfzentrum zufällig noch etwas in der Ampulle war – an so etwas soll grundsätzlich nichts auszusetzen sein. Es wurden jedoch auch Ehepartner von Heimleitern, Bürgermeister oder Stadträte mit „überschüssigem Impfstoff“ geimpft – die Berichte häufen sich derzeit aus allen Landesteilen. Die Vergabe der Immunisierung an Feuerwehrleute und Polizisten gilt wiederum als Grauzone – diese Berufsgruppen kommen schließlich berufsbedingt mit vielen Menschen in Kontakt.

In Berlin informierte Spahn zudem zusammen mit der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek über Pläne, die Anwendung von Corona-Schnelltests auszuweiten. „Selbsttests stehen kurz vor der Zulassung“, erklärte Ciesek. Sie habe entsprechende Probesets von 700 Lehrern in deren Berufsalltag testen lassen. Eine Video-Anleitung habe die Pädagogen im Großen und Ganzen in die Lage versetzt, ihren Corona-Status korrekt zu überprüfen. „Es ist wichtig, dass die Anleitung für Laien verständlich ist“, betonte Ciesek.

Die Auslieferung von Tests im großen Stil an Einrichtungen wie Schulen und Verkehrsunternehmen könne helfen, Infektionsketten zu unterbrechen, sagte Spahn. Ob wirklich Laientests hinzukommen, für die gar keine Schulung nötig sei, werde sich an der Qualität entscheiden. „Wenn wir zu viele falsche Ergebnisse haben, steckt darin auch ein Risiko.“ Wer sich fälschlich für gesund halte, stecke andere an. Ein falsch positives Ergebnis führe aber zu unnötigen Personalausfällen.

Zugleich sind dank der sinkenden Infektionszahlen wieder mehr Kapazitäten für Labortests frei. Die Bundesregierung werde die Testung mit der Labormethode Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) ab kommender Woche wieder für alle Patienten mit Symptomen freigeben, kündigte Spahn an.

Als die Zahlen im vergangenen Herbst steil angestiegen waren, hatte der Minister strengere Anforderungen eingeführt. Derzeit muss der Patient über ein eindeutiges Corona-Symptom wie etwa eine Störung der Geruchssinns klagen oder in den zwei Wochen zuvor einen nachgewiesenen Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben. Die Rückkehr zu einer gründlicheren Testung sei einer der Vorteile der sinkenden Fallzahlen, so Spahn.