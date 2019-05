"Ich habe den Willen, etwas anzustoßen, zu verändern", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn im Interview. (Kay nietfeld)

Jens Spahn: Nein. Ich kenne das Gesundheitswesen ja schon lange und weiß um viele Untiefen. Ich lerne aber jeden Tag wieder dazu. Und ich empfinde es als Privileg, mitgestalten und etwas bewegen zu können. Dass es dann auch Kritik gibt, ist okay. Wer entscheidet, muss damit leben.

Als Westfale (lacht).

Wer keinen Ehrgeiz hat, schafft auch kein Seepferdchen. Klar habe ich den Willen, etwas anzustoßen, zu verändern, damit der Alltag von Patienten, Pflegekräften und Ärzten besser wird. Und da sehe ich zum Teil große Pro-bleme. Die will ich schnell und gut lösen.

Stimmt. Nicht die Debatte ist entscheidend, sondern das Ergebnis am Ende. In der Pflege gilt seit dem 1. Januar das Pflegesofortprogramm. Jede zusätzliche Pflegegeldkraft in Krankenhäusern wird finanziert. 13 000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege ebenfalls. Dazu gibt es Programme für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist die Konzertierte Aktion. Die Ergebnisse werden im Juni vorgestellt. Da geht es dann um Ausbildung, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen.

Wir haben so viele Pflegekräfte wie noch nie, und auch die Ausbildungszahlen sind so hoch wie noch nie. Es stimmt also nicht, dass niemand in die Pflegebranche will. Aber Sie haben Recht: Der Bedarf an Pflegekräften steigt schneller, als wir ausbilden oder Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen können. Deshalb werden wir auch darüber reden müssen, wie wir die Pflegearbeit besser auf Fach- und Hilfskräfte verteilen. Wenn wir es zulassen, dass mehr Hilfskräfte eingestellt werden als heute, könnten Fachkräfte spürbar entlastet werden.

Wir müssen noch mehr ausbilden. Wir müssen die Arbeitsbedingungen so verändern, dass ehemals in der Branche arbeitende Pflegekräfte zurückkommen. Ein Baustein sind auch Fachkräfte aus dem Ausland. Ein weiterer die Qualifizierung von Hilfs- zu Fachkräften. Aber es war mir von Anfang an klar, dass die 13 000 Stellen nicht schon von Januar an besetzt sein würden.

Moment einmal! Sie müssen schon den ganzen Interviewausschnitt zitieren. Dann wird klar, wie der Satz gemeint ist: Viele Pflegekräfte sind in Teilzeit gegangen, oft wegen Stress. Wenn die aber spüren, in der Pflegebranche wird die Lage besser, dann würden sie auch wieder mehr Stunden arbeiten. Da will ich hin. Und so ist meine Äußerung auch zu verstehen.

Es muss leistbar sein, schließlich geht es dabei um Patientensicherheit.

Gut, der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Es ist für viele Kliniken ein Strecken nach der Decke. Deshalb fordern wir diese Mindestzahl auch erst einmal nur in vier Abteilungen. Aber eines will ich deutlich sagen: Wer nicht genug Pflegekräfte hat für die Zahl der Patienten, die er versorgt, der muss Betten abbauen. Schlicht und ergreifend.

Ich habe mir das gut überlegt. Vor sechs Jahren habe ich auch noch dafür gekämpft, dass man zu einer Organspende aktiv ja sagen muss. Aber die Erfahrung hat gezeigt: Es ist trotz aller Informationen nicht besser, sondern schlechter geworden. Es ist also eine Abwägungsfrage. Ist es zumutbar, dass Menschen sich mit der Organspende auseinandersetzen müssen? Ich finde: Ja. Die Möglichkeit zu widersprechen gibt es jederzeit. Und angesichts der Tatsache, dass fast 10 000 Menschen verzweifelt auf eine Organspende warten, sollte sich jeder diesem Thema stellen.

Das kann ich nicht sagen. Es gibt ja auch noch mindestens einen weiteren Vorschlag. Ich denke, es wird knapp werden.

Wichtig ist mir erst einmal die Debatte über die Folgen niedriger Impfquoten. Die Menschen müssen wissen: Masern sind eine höchst ansteckende und auch gefährliche Krankheit. Sie wird leider noch immer von vielen unterschätzt. Wer sich nicht impft, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Deshalb mein Vorschlag, eine Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen einzuführen.

Entschuldigen Sie, das tue ich doch. Mein Vorschlag zur Organspende liegt seit September letzten Jahres vor. Und ich habe bei diesem so wichtigen Thema von Anfang an Wert darauf gelegt, dass alle Seiten ihre Argumente auf den Tisch legen können. Die Debatte ist wichtig, ich will da keine Entscheidung durchpeitschen. Aber irgendwann muss auch entschieden werden. Bis Ende des Jahres sollten wir das tun, auch aus Verantwortung für diejenigen, für die diese Entscheidung lebenswichtig ist.

Ich will mehr Fairness zwischen den Kassen herstellen und die freie Kassenwahl auf die AOK’en ausdehnen. Mir ist bewusst, dass es dabei auch um regionale Interessen, um Länderinteressen geht. Deshalb war mir von Anfang an klar: Egal, welchen Vorschlag ich machen werde, es wird Kritik geben. Mir geht es aber in erster Linie darum, dass die Versicherten eine breitere Kassenwahl haben. Von den zehn größten Kassen sind derzeit nur vier für alle wählbar. Das finde ich unfair. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, welche Kasse ich wählen kann.

Ich setze auch hier auf eine gute Debatte und spreche viel mit Kollegen aus den Ländern. Der Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und geht jetzt durch das übliche Verfahren.

Mein Ziel wäre der 1. Januar 2020.

Stimmt, aber es sind doch auch noch sieben Monate bis dahin.

Ich schätze die Selbstverwaltung sehr. Ich würde mir an manchen Stellen sogar mehr davon wünschen. Allerdings mehr tatsächlich gewählte Selbstverwaltung und weniger Friedenswahlen. Mir wird bei den Sozialwahlen zu viel vorher ausgekungelt. Echte Wahlen bei den Krankenkassen würden die Legitimation aller Beteiligten deutlich erhöhen. Doch unabhängig davon: Wir müssen die Struktur des GKV-Spitzenverbands ändern. Dieses Gremium verhandelt im Auftrag der Kassen mit den Ärzten und der Pharmaindustrie über Gebühren und Preise. Das hängt stark mit dem Tagesgeschäft zusammen. Daher sollen die Kassenvorstände künftig auch den Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes bilden und nicht ehrenamtliche Mitglieder.

Ich finde, wenn es eine neue Behandlungsmethode gibt, haben die Patientinnen und Patienten das Recht, sehr schnell zu erfahren: Ist diese neue Methode sinnvoll und wird sie von den Kassen übernommen oder nicht? In den meisten Fällen klappt das auch. Aber dann und wann ziehen sich Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses über viele Jahre hin. Das will ich ändern – es soll eine Frist geben, innerhalb derer der G-BA zu einer Entscheidung kommen muss. Ich denke an zwei Jahre.

Gut läuft es. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende können wir auch wahrnehmbarer eigene Akzente in der Großen Koalition setzen. Das tut der CDU sehr gut.

Ich kann mit diesem Etikett des Merkel-Kritikers nichts anfangen. Wir arbeiten im Kabinett gut zusammen. Sicher sind wir nicht immer einer Meinung, aber das halten wir aus. In der Klausur geht es darum, uns auf wirtschaftlich schlechtere Zeiten vorzubereiten. Die Steuereinnahmen werden nicht mehr so sprudeln. Es wird um die Haushaltsplanung 2020 gehen.

So ist der Plan.

Der Satz wird mir zugeschrieben, ist so aber nicht gefallen. Es ist sicher schön, beliebt zu sein. Aber es ist eigentlich nicht die Kategorie, um die es mir geht. Ich möchte Dinge verbessern, zum Wohle der Menschen. Konflikte nehme ich dafür in Kauf.

Das Interview führte Hans-Ulrich Brandt.

Zur Person

Jens Spahn (CDU) ist seit rund einem Jahr für die Gesundheitspolitik in Deutschland verantwortlich. Der 38-jährige Politiker aus dem westfälischen Ahaus zählt zum konservativen Flügel der CDU und gilt bei vielen als Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Interview nimmt er auch dazu Stellung.