Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt eindriglich vor einem frühen Nachlassen der Pandemiebekämpfung. (Michael Kappeler/dpa)

Die Regierung und ihre Fachbehörden befürchten zunehmende Probleme durch die Ausbreitung mutierter Virenstämme. Derzeit findet sich zwar in weniger als sechs Prozent der untersuchten Proben die Corona-Variante, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde. „Doch sie breitet sich schnell aus“, sagte am Freitag Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie sei definitiv deutlich ansteckender und verursache möglicherweise mehr schwere Verläufe: „Sars-CoV-2 ist gefährlicher geworden.“ Sein Institut habe den neuen Stamm bereits in Proben aus 13 Bundesländern gefunden, die Lage sei „besorgniserregend“.

Gesundheitsminister Jens Spahn warnte daher erneut vor einem zu frühen Nachlassen der Pandemiebekämpfung. „Wenn wir der Mutation die Möglichkeit zur Ausbreitung geben, riskieren wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen.“ Ihm sei klar, dass viele Familien mit Kindern bereits am Limit seien, „wir vergessen sie nicht.“ Wenn es Öffnungen geben werde, dann zuerst bei Kitas und Schulen. Doch gerade, um die Pandemie wieder beherrschbar zu machen, sei jetzt noch Geduld nötig.

Deutliche Senkung der Infektionszahlen als Ziel

Spahn sprach sich für eine Senkung der Infektionszahlen deutlich unter 50 Fälle auf 100.000 Einwohner pro Woche aus. Eine Senkung auf null, wie von einigen Initiativen gefordert, hält er nicht für realistisch. Das sei auch nicht zwingend notwendig, um eine hohe Belastung für das Gesundheitswesen zu verhindern. Fest stehe jedoch, dass alle Bereiche von der Bildung bis zur Wirtschaft von einer deutlichen Senkung der Infektionszahlen profitieren würden.

Spahns Haus bereitet derzeit eine Verlängerung der Ausnahmeregeln vor, mit denen der Minister ohne Zustimmung des Bundesrats Verordnungen erlassen kann. Darunter fallen zum Beispiel Regeln für Ein- und Ausreisende, Maskenpflicht und Abstandsgebote oder das Untersagen von Freizeitveranstaltungen. Der Bundestag hat die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ zuerst im März vergangenen Jahres festgestellt und diesen Status im November verlängert. Die Ausnahmeregeln laufen jedoch im kommenden Monat erneut aus. Um sie weiter zu verlängern, ist ein weiterer Bundestagsbeschluss nötig. „Die Pandemie wird Ende März nicht vorbei sein“, sagte Spahn bereits am Dienstag. Sein Gesetzentwurf sieht dem Vernehmen nach vor, auch alle bereits erlassenen Verordnungen automatisch zu verlängern.

Sonderrechte sollen zunächst bis zum 30. Juni befristet sein

In Berlin ist zu hören, dass die nächste Verlängerung zunächst bis zum 30. Juni befristet sein soll. Darauf habe der Koalitionspartner SPD bestanden, nachdem Spahn sich die Sonderrechte gleich bis in den September hinein sichern wollte.

Die Opposition mahnt ebenfalls zu einem vorsichtigen Umgang mit dem Status der epidemischen Notlage. „Statt einer erneuten Verlängerung der Sonderbefugnisse des Gesundheitsministers Spahn müssen demokratische Prinzipien in der andauernden pandemischen Lage ernster genommen werden“, sagt Kirsten Kappert-Gonther, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Nur der Bundestag sollte alle drei Monate entscheiden können, ob die Sonderbefugnisse weiter gelten. Nötig sei jetzt ein Stufenplan, der anhand von Kriterien wie R-Wert, Intensivbetten und Impffortschritt Planungssicherheit und Perspektive biete, sagt die Bremer Abgeordnete. Es gelte, „unrealistische Öffnungsszenarien zu vermeiden“.

Entlastung durch Astra-Zeneca-Impfstoff

An der Impfstoff-Front sieht Spahn derweil eine merkliche Entlastung durch den neu hinzugekommenen Impfstoff des Anbieters Astra-Zeneca. Er erwartet eine Lieferung von drei Millionen Einheiten in den kommenden Wochen. Da weitere Lieferungen zu erwarten sind und erheblicher Spielraum beim Zeitpunkt der zweiten Dosis bestehe, sei es nicht nötig, große Mengen des Impfstoffs zurückzuhalten. Spahn will also alles, was hereinkommt, möglichst schnell an die Zielgruppe verabreichen lassen.

Als mögliche Empfänger des Astra-Zeneca-Impfstoffs sieht Spahn vor allem Pflegepersonal und Ärzte – also jüngere Mitglieder der ersten Gruppe im Priorisierungsfahrplan. Die Ständige Impfkommission des RKI hatte empfohlen, den Impfstoff zunächst nur bei Bürgern unter 65 Jahren einzusetzen, bis mehr Daten zu Senioren vorliegen. Der Präsident des ebenfalls zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, geht zwar fest davon aus, dass der Impfstoff auch bei älteren Menschen wirkt. Doch bis die Datenlage besser ist, lässt Spahn den zusätzlichen Impfstoff an die Gruppe unter 65 Jahren umlenken, für die der Stoff ebenfalls besonders wichtig ist.