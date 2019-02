Gesundheitsminister Spahn (CDU) will eine Studie zum „Post Abortion Syndrom“ machen lassen. (Soeren Stache /dpa)

Studien sind das Allheilmittel in ideologischen Streits. Wenn man sich nicht durchsetzen kann, wird eine Erhebung in Auftrag gegeben. Die soll eine Wählerklientel besänftigen, die eigene Haltung unterstreichen. So war es bei den Abgaswerten, die Verkehrsminister Scheuer (CSU) kürzlich infrage stellte, so ist es jetzt bei der Diskussion über psychische Probleme nach Abtreibungen. Gesundheitsminister Spahn (CDU) will – als Ausgleich dafür, dass Paragraf 219a abgeschwächt wird – eine Studie zum „Post Abortion Syndrom“ machen lassen; einem angeblichen Syndrom, das sogenannte Lebensschützer in den USA propagieren und von Ärzten nicht anerkannt ist.

Neue Erkenntnisse wird die von Spahn beauftragte Studie wohl nicht liefern. Es gibt längst Forschung zum Thema. Es bleibt zu hoffen, dass die Untersuchung zeigt, welches Stigma noch immer an Frauen haftet, die sich gegen ein Kind entscheiden oder die ungewollt schwanger werden. Da heißt es schnell, man könne nicht verhüten oder habe ungeborenes Leben ermordet. Dabei ist es doch genau dieser moralische Druck von Verwandtschaft, Freunden oder Nachbarn, der psychische Erkrankungen jeglicher Art mit verursacht.