Schwierige Gespräche

SPD entscheidet über Sondierung mit der Union

Begleitet von Unruhe in der Partei entscheidet die SPD am Vormittag, ob Sondierungsgespräche mit der Union über eine Regierungsbildung in Deutschland aufgenommen werden sollen.