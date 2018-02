ARD-Deutschlandtrend Extra

SPD fällt in Umfrage auf 16,0 Prozent

Die SPD ist in einer Umfrage auf ein Rekordtief abgesackt. Nach den jüngsten Personalquerelen kommt die Partei in einem ARD-Deutschlandtrend Extra nur noch auf 16 Prozent, wie die ARD am Abend mitteilte. Das sind zwei Punkte weniger als Anfang Februar.