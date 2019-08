Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland Pfalz, träumt von einem Linksbündnis auf Bundesebene. (Michael Kappeler / dpa)

Nicht nur die Grünen haben gerade einen Lauf, auch die Linke. In den drei Bundesländern, wo demnächst gewählt wird, liegen die SED-Nachfolger locker auf Augenhöhe mit der Öko-Partei – eher deutlich darüber. Das macht attraktiv, etwa als Koalitionspartner und damit Rettungsring für eine SPD in der Existenzkrise. Die liegt auf Bundesebene auf Augenhöhe mit der AfD – eher darunter.

Das ist das eigentliche Problem der Sozialdemokraten, nicht etwa eine fehlende Anschlussfähigkeit nach links. Auf Landesebene ist das ja längst kein Tabu mehr: In Berlin, Brandenburg und Bremen regiert die SPD nur noch dank der Linken, in Thüringen ist sie sogar deren Juniorpartner. Malu Dreyer, zweifellos die stärkste Figur in der provisorischen Führungstroika, träumt jedoch von einem Linksbündnis auf Bundesebene unter SPD-Führung.

Das ist vollkommen irre, aus mehreren Gründen. Zum ersten sind die Grünen allein derzeit stärker als SPD und Linke zusammen. Warum sollten die das Kanzleramt einem Partner überlassen, der bloß die Hälfte auf die Waage bringt? Zudem regiert Dreyer daheim in Mainz seit drei Jahren stabil und reibungslos mit einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die würde auf Bundesebene genau so stark sein wie ein Linksbündnis, freilich auch unter grüner Führung. Man wäre sich dort aber weitgehend einig, wo es bisher zwischen Sozis und Postkommunisten am gewaltigsten knirscht: in der Außenpolitik. Da geht es ja nicht bloß um Nato-Mitgliedschaft und Bundeswehreinsätze, sondern auch um eine abgestimmte Wirtschafts-, Sozial- und Migrationspolitik in der EU.

Sigmar Gabriel hat recht: Seiner Partei mangelt es an Klarheit. Gerede wie jenes von Malu Dreyer macht sie bedrohlich beliebig. Das ist im Übrigen auch für die Union eine Zumutung. Sie sollte der SPD die Entscheidung abnehmen, ob die Groko eine Zukunft hat. Die Grünen wären in jeder Hinsicht der stärkere Partner.