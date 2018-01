Für Abstimmung über Groko

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

SPD setzt Frist für Neumitglieder

Wer an dem Mitgliedervotum in der SPD zu einer Neuauflage einer Großen Koalition teilnehmen will, aber noch kein Parteimitglied ist, muss sich beeilen. Die SPD hat nun eine Frist verkündet.