Eine israelische Kampfdrohne vom Typ Heron TP. (SULTAN/DPA)

Viele Jahre lang sträubte sich die SPD gegen die Beschaffung bewaffneter Drohnen. Doch im Sommer 2020 rangen sich die Experten der Fraktion zu einem Ja zu dem neuen Waffensystem durch. Unter strikten Bedingungen, so verkündete damals Vizefraktionschefin Gabriela Heinrich, seien die Sozialdemokraten zur Zustimmung bereit. Die Bundeswehr sowie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und die Union drängen schon lange auf die Anschaffung bewaffneter Flugkörper vom Typ Heron TP, um Soldaten bei Auslandseinsätzen zu schützen.

Fast acht Jahre hatte das Ringen gedauert, und es schien nun abgeschlossen. Doch in der vergangenen Woche erklärte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans plötzlich, dass er die Debatte über bewaffnete Bundeswehr-Drohnen „nicht für ausreichend“ halte. Die SPD-Bundestagsfraktion ist am Dienstag ihrem Parteichef gefolgt. Heinrich, die im Sommer für den Einsatz der Heron-Drohnen plädiert hatte, sagt nun: „Die Debatte über die Bewaffnung von Drohnen haben wir unter der Prämisse des Schutzes geführt.“ Eine Grundannahme habe gelautet, dass Drohnen nur in asymmetrischen Konflikten eingesetzt werden könnten. „Diese Annahmen sind seit dem jüngsten Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach jedoch obsolet.“ Dort sei, so zitiert sie die Verteidigungsministerin, „der erste echte Drohnenkrieg der Geschichte ausgetragen worden, mit schwerwiegenden Konsequenzen für die unterlegene Seite“.

Der Krieg, so die SPD-Politikerin, habe deutlich gemacht, dass Drohnen als Angriffswaffe eingesetzt werden können. Durch ihn habe sich „das gesamte Koordinatensystem verschoben“, er mache „eine Debatte dringend nötig, die dieser neuen Philosophie der praktischen Kriegsführung Rechnung trägt“. Fraktionschef Rolf Mützenich plädiert dafür, in dieser Legislaturperiode nicht mehr über die Drohnen zu entscheiden. Denn: Je näher die Bundestagswahl rückt, umso weniger ist die SPD bereit, sicherheitspolitische Entscheidungen gegen kritische Stimmen aus den eigenen Reihen durchzusetzen.

Auf den Vorwurf, die SPD gefährde mit ihrer Entscheidung Soldaten, ist Vizefraktionschefin Heinrich vorbereitet. „Wir stehen für den bestmöglichen Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, die wir in oftmals gefährliche Auslandseinsätze schicken“, betont sie. Aber die SPD verstehe sich „auch als Friedenspartei, die die Folgen dieser neuen Dimension des Einsatzes bewaffneter Drohnen als Angriffswaffe erst diskutiert wissen will.“