Mit dem Zweckentfremdungsgesetz hat die SPD vor allem die Auswirkungen der Internet-Plattform Airbnb im Auge.

Ähnlich wie zahlreiche andere Bundesländer will auch Bremen ein Zweckentfremdungsgesetz verabschieden. Damit soll verhindert werden, dass Vermieter reguläre Wohnungen dauerhaft in Ferien- und Gästewohnungen umwandeln. Dadurch würden die betreffenden Immobilen dem ohnehin engen Wohnungsmarkt entzogen. Einen entsprechenden Beschluss hat die Bürgerschaft auf Antrag der SPD im Zuge der jüngsten Haushaltsberatungen gefasst. SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe geht davon aus, dass bereits im April kommenden Jahres ein solches Gesetz in Bremen wirksam ist. Im aktuell verabschiedeten Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 sind bereits zwei Stellen für Kontrolleure vorgesehen, die unter anderem eine solche Zweckentfremdung überwachen sollen.

Das von Tschöpe und der SPD-Fraktion vorangetriebene neue Zweckentfremdungsgesetz zielt in erster Linie auf private Anbieter von Gästewohnungen, die ihre Übernachtungsmöglichkeiten über Internet-Plattformen wie Wimdu, Flat9 und vor allem Airbnb vermarkten. Das hat nach Darstellung Tschöpes inzwischen für den Bremer Wohnungsmarkt spürbare Auswirkungen. Wie auch der Bremer Ableger des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) geht der SPD-Politiker von wenigstens 400 Wohnungen aus, die dauerhaft als Schlafstätte für Feriengäste zweckentfremdet sind. „Bei einer Vielzahl dieser Objekte dürfte die Grenze zum gewerblichen Angebot überschritten sein“, kommentiert Detlef Pauls die Entwicklung.

Der Vorsitzende des Bremer Dehoga und Inhaber des Hotels Munte am Stadtwald, wertet die Airbnb-Angebote in erster Linie als unliebsame Konkurrenz. „Bei diesen Anbietern kontrolliert niemand den Brandschutz oder die baulichen und hygienischen Zustände.“ Auch eine Bettensteuer werde wohl in den seltensten Fällen abgeführt. „Das ist ein unregulierter, grauer Markt“.

35.000 vermittelte Übernachtungen

Laut Peter Siemering, Geschäftsführer der Bremer Touristik-Zentrale, wurden von April bis Dezember 2016 aber nur rund 35.000 von insgesamt gut zwei Millionen Übernachtungen in Bremen durch Airbnb vermittelt. „Diese Daten kann man bei dem Anbieter inzwischen ganz offiziell erwerben“, sagt er. Siemering geht allerdings von einer steigenden Tendenz aus und schätzt, dass die Internet-Plattform in diesem Jahr knapp 50.000 Übernachtungen in Bremen generiert. „Damit sind das Angebot und die Nutzung bei uns aber sehr viel kleiner als beispielsweise in touristischen Hochburgen wie Berlin, Hamburg oder München.“

Aus Sicht des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund schießt die Bremer Politik hier mit den viel zitierten Kanonen auf Spatzen. Die Zahl von 400 Objekten, die als Ferienwohnungen angeboten werden und dadurch dem Wohnungsmarkt dauerhaft fehlen, wird rundheraus bezweifelt. „Wenn sich auf Airbnb aktuell über 300 Angebote finden, heißt das noch lange nicht, dass hier in jedem Einzelfall eine Zweckentfremdung vorliegt“, sagt Ingmar Vergau, Geschäftsführer von Haus & Grund in Bremen.

Und selbst wenn dies so sei: 300 Wohnungen von insgesamt 315.772 Wohnungen auf dem bremischen Wohnungsmarkt, die angeblich dem Mietwohnungsmarkt entzogen werden, entsprechen 0,095 Prozent der Wohnungen in ganz Bremen. „Hierfür eine gesetzliche Regelung oder eine Verordnung zu schaffen, ist lächerlich.“ Mit einem Zweckentfremdungsgesetz werde in die Rechte der Eigentümer eingegriffen. Es bedeute nur Verwaltungsaufwand, der Geld koste.

Vermietungen an Studenten

Eine Argumentation, die Tschöpe nicht gelten lässt. Er macht eine andere Rechnung auf: „Um 100 Wohnheimplätze für Studenten oder Auszubildende zu schaffen, muss das Land Bremen rund sieben Millionen Euro in die Hand nehmen.“ Gehe man davon aus, dass durch dauerhafte Vermietungen als Ferienwohnungen entweder kleinere Appartements für Einzelpersonen oder größere Wohnungen für Wohngemeinschaften aus dem Markt genommen werden, fehlten dadurch mit Sicherheit rund 400 Unterbringungsmöglichkeiten. „Dann kann man von einem Schaden von fast 30 Millionen Euro für Bremen sprechen.“

Das Land Niedersachsen hat seinen Städten und Landkreisen bereits im Februar dieses Jahres mit einem Zweckentfremdungsgesetz einen Rahmen für kommunale Satzungen abgesteckt, der die Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen unterbinden soll. Das ist vor allem auf den ostfriesischen Inseln ein Problem. Dort stehen immer weniger reguläre Wohnungsangebote immer mehr lukrativen Ferienwohnungen gegenüber.