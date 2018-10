Die Bremer Grünen wollen bei der Forderung der SPD nicht ganz mitgehen. (Bernd Wüstneck/dpa)

Die Bremer SPD will die Quote für sozialen Wohnungsbau erhöhen. Wie bereits in anderen Städten – etwa Hamburg und Berlin – zwischenzeitlich geschehen, soll die Quote insgesamt auf 30 Prozent angehoben werden. Das soll aber nicht für alle Stadtteile beziehungsweise Quartiere gelten. Dort, wo bereits viel sozialer Wohnungsbau besteht, soll nicht zwanghaft mehr errichtet werden.

In Quartieren, in denen allerdings bislang wenig sozialer Wohnungsbau vorhanden ist, kann die Quote auch auf mehr als 30 Prozent angehoben werden. Das übergeordnete Ziel der Bremer Sozialdemokraten: eine bessere soziale Durchmischung der Stadtteile. Der ­Koalitionspartner – die Grünen – haben das gleiche Ziel, sehen aber andere Lösungswege.

Das Grundproblem ist klar: Die Preise für Grundstücke, Immobilien und Mieten steigen vielerorts (wir berichteten). Vor allem Menschen mit geringem Einkommen finden immer schwieriger eine bezahlbare Wohnung. Das erklärte Ziel der Bundesregierung und auch der Regierung in Bremen ist es, mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Mit dem Bau von staatlich geförderten Wohnungen sollen Haushalte mit niedrigem Einkommen unterstützt werden.

Mehr zum Thema Studie belegt Zu wenig kleine Wohnungen in Bremen Lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen und hohe Mieten sind in Bremen keine Seltenheit - eine ... mehr »

Um mehr bezahlbaren Wohnraum in Bremen zu schaffen, verkauft die Stadtgemeinde Bremen größere öffentliche Bauflächen nur noch mit einer Auflage: 25 Prozent des dort entstehenden Wohnraums müssen an Menschen mit B-Schein-Berechtigung vermietet werden. Daran gekoppelt sind entsprechend niedrige Mieten, der Preis ist auf 6,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt.

„Solche Sozialquoten gibt es auch in Berlin und Hamburg. Dort wurden sie inzwischen sogar auf 30 Prozent angehoben“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe. Bonn hat als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen sogar eine 40-Prozent-Quote für den sozialen Wohnungsbau eingeführt. „Bremen soll diesem Beispiel folgen und die Sozialquote auf die Stadt gerechnet anheben“, so der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion.

Die Sozialdemokraten stellen sich aber nicht eine generelle Anhebung für die ganze Stadt vor, sondern eine differenzierte Anwendung, wie aus einem entsprechenden Antrag hervorgeht, der den Grünen vorliegt. Konkret bedeutet dies: In benachteiligten Quartieren soll die Sozialquote geringer ausfallen, in bessergestellten Stadtteilen wird sie im Gegenzug erhöht, damit die Quote auf die gesamte Stadt gerechnet das Niveau von Hamburg oder Berlin erreicht.

Bremer Grüne wollen nicht ganz mitgehen

Durch diese Differenzierung soll es zu einer besseren sozialen Durchmischung der Stadtteile kommen. „Dort, wo bereits viele Menschen ohne oder mit nur geringem Einkommen leben, soll mehr Zuzug von Menschen mit höherem Einkommen ermöglicht werden“, sagt Tschöpe. Das bedeute dann auch, dass dort, wo wenige Sozialwohnungen stehen, deutlich mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.

„Wir wollen auch den Menschen ohne oder mit unterdurchschnittlichen Einkommen ermöglichen, in diesen Quartieren zu leben“, sagt der Fraktionschef, ohne die Stadtteile jedoch zu benennen. Es könnte aber beispielsweise in Oberneuland oder Schwachhausen eine höhere Quote geben als etwa in Gröpelingen oder Osterholz-Tenever.

Die Bremer Grünen wollen bei der Forderung der SPD nicht ganz mitgehen. „Insgesamt auf 30 Prozent bei der Quote hochzugehen, sei schon richtig“, sagt Robert Bücking, Sprecher für Bau und Stadtentwicklung bei den Grünen. Allerdings müsse man dafür auch mit der Bauindustrie und dem Bündnis für Wohnen sprechen.

Mehr zum Thema Kommentar über sozialen Wohnungsbau Flexibel bleiben Die Bremer Koalition möchte erreichen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Als einen Hebel ... mehr »

Die Idee, die Quote den Stadtteilen anzupassen, brauche klare Regeln, sonst finde man bei vielen Projekten keine Einigung, so Bücking. „Das ist enorm schwierig für die Stadtentwicklung. Ein Schnellschuss ist nicht nötig, dass müssen wir uns genauer anschauen.“ Wichtiger sei es, die Zahl der geförderten Wohnungen in den nächsten zwei Legislaturperioden wieder auf 10 000 Einheiten zu erhöhen, weil seit den 90er-Jahren Tausende Wohnungen aus der Preisbindung gefallen sind.

Mit der 30-Prozent-Quote erreiche man dieses Ziel jedoch nicht. Nach Angaben von Bücking gibt es in Bremen derzeit zwischen 7200 und 7500 Sozialwohnungen. Der Grünen-Abgeordnete stellt sich vor, die Dauer der Preisbindung für Sozialwohnungen, die in der Regel für 20 Jahre oder weniger gilt, zu erhöhen.