Robert Teske und Marvin Mergard (von links) leiten den Landesverband der Jungen Alternative in Bremen. (Christian Kosak)

Die Sprecher gegen Rechtsextremismus der SPD-Fraktionen der Landtage und des Bundestags fordern eine bundesweite Beobachtung der Jugendorganisation der AfD - der Jungen Alternative (JA). "Nicht nur in Bremen und Niedersachsen sind die Protagonisten der JA und der rechtsextremen Identitären oftmals deckungsgleich", sagte der innenpolitische Sprecher der Bremer SPD-Fraktion, Sükrü Senkal, am Dienstag nach einer zweitägigen Konferenz. Niedersachsen und Bremen hatten Anfang September bekanntgeben, dass die Verfassungsschützer in beiden Bundesländern die JA ins Visier nehmen.

Die SPD-Fachleute begrüßten, dass die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke zum Prüffall erklärt worden ist - das ist die Vorstufe einer möglichen Überwachung durch den Verfassungsschutz. Die Sprecherin der Arbeitsgruppe "Strategien gegen Rechtsextremismus" in der SPD-Bundestagsfraktion, Susann Rüthrich, sagte, sie erwarte, dass nun auch bundesweit genau auf die AfD geschaut werde. "Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass ihr gegenüber Nachsicht geübt wird", betonte Rüthrich. (dpa)