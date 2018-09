Gabriel ist derzeit nur einfacher Bundestagsabgeordneter. Der SPD-Politiker ist jedoch weiterhin präsent. Hier erhält er die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt Goslar. (Swen Pförtner)

Immerhin fast acht Jahre führte er die SPD. Er war Vizekanzler, saß auf diversen Ministersesseln und war ein, wenn auch nicht immer bequemer, Aktivposten der Genossen. Auf den Parteivorsitz, und damit auf die Kanzlerkandidatur, verzichtete er im vergangenen Jahr freiwillig; Außenminister wäre er gerne geblieben.

Doch dann kam bekanntlich alles anders: für ihn, und für seine SPD. Gabriel war plötzlich a. D., außer Dienst. Die Macht hielten andere in den Händen. Der Mann, den sich viele ohne ein wichtiges politisches Amt nicht denken konnten, hatte zu hoch gepokert. Und alles verloren. Jetzt ist er nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter – auf den Regierungsbänken sitzen andere.

Doch Gabriel managte seine Lebenskrise erstaunlich souverän. Er kartete nicht nach, er nervte nicht mit Besserwisserei, er hielt sich zurück. Eine Tugend, die dem immer unter Volldampf stehenden Berufspolitiker äußerst schwergefallen sein dürfte.

Jetzt aber meldet er sich zurück. Die Zahl seiner Twitter-Nachrichten wächst ebenso wie die Zahl seiner Gastbeiträge. Bei Markus Lanz hat er gerade prominent geplaudert. Und: Vor zwei Tagen ist Sigmar Gabriel zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Goslar ernannt worden. Endlich steht er also wieder einmal im Mittelpunkt.

Große Namen bei Verleihungszeremonie

Gefeiert wurde er mit einem Festakt in der Kaiserpfalz. Anfang Januar traf er sich dort noch mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Gabriel machte Weltpolitik. Jetzt begrüßte er die Musiker Peter Maffay, Klaus Meine und Sebastian Krumbiegel. Okay, ein paar Genossen schauten auch vorbei, darunter Martin Schulz und einer, der seine Parteimitgliedschaft ruhen lassen muss, weil er jetzt Bundespräsident ist: Frank-Walter Steinmeier.

Ehre, wem Ehre gebührt! Sigmar Gabriel hat in der Tat seine Popularität immer wieder gerne mit Goslar geteilt. Insofern ist er ein Werbeträger der Stadt am Harzrand und hat die Auszeichnung verdient. Doch Gabriel will eines noch ganz bestimmt nicht: Er will sich nicht zur Ruhe setzen. Der Mann ist keine Sechzig, da geht noch was.

„Ihr werdet also auch künftig viel von mir hören – und lesen“, das hatte Gabriel vor ein paar Wochen auf seiner Homepage angekündigt. Sein Auftritt bei Lanz, die Tweets und Kommentare zeigen, dass es ihm ernst ist. Er hält die Zeit seiner politischen Abstinenz für beendet. Und schon polarisiert er wieder. Hier jene, die seine Aussage, Deutschland müsse „im eigenen Interesse alles tun, um die Türkei im Westen zu halten“ für eine unerlaubte Einmischung halten. Dort die, die Gabriels Signal „ausgesprochen wichtig“ finden.

In der SPD rumort es. Wer kann schon sagen, was noch alles passiert mit der leidenden Partei? So einen wie Gabriel kann man da vielleicht bald wieder brauchen. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Wer wüsste das besser als Sigmar Gabriel.