Spenden helfen den Benachteiligten. Doch muss dafür Sorge getragen werden, dass sich der Zustand dieser Menschen langfristig verbessert. (Bernd Thissen /dpa)

Ein großer Lehmbackofen steht in einem Slum der namibischen Hauptstadt Windhoek. Er wurde mit Geldern aus Europa errichtet, damit die dortigen Frauen Brot backen und auf dem Markt verkaufen können. Doch der Ofen wird im Grunde nicht genutzt. Das Problem: Die wirtschaftlich gut entwickelte Landeshauptstadt bietet jede Menge andere Stellen an. Die Frauen aus dem Slum arbeiten lieber als Reinigungskräfte in den örtlichen Hotels und Ministerien, als irgendwelches Brot zu backen. Das etwas romantisierend gestaltete Entwicklungshilfeprojekt, das die Menschen mit Hilfe zur Selbsthilfe aus ihrer Armut holen wollte, ist krachend gescheitert.

Es sind solche Beispiele, die in Deutschland Vorurteile schüren. Aussagen wie „Entwicklungshilfe nutzt doch nichts“, oder „Ich spende nicht, die Gelder kommen ohnehin nicht an“ hört man immer wieder. Am 1. Advent, dem Tag, an dem die evangelische Kirche traditionell ihre Spendenaktion „Brot für die Welt“ und die katholische Kirche ihre Aktion „Ad-­veniat“ startet, lohnt ein genauerer Blick. Tatsache ist, dass noch immer Millionen Menschen hungern. Ein Bericht der Vereinten Nationen hat im September offengelegt, dass etwa jeder neunte Erdbewohner zu wenig zu essen hat.

Und zahllose Einwohner Afrikas, aber auch Südamerikas haben sich in den vergangenen Monaten, Jahren und Jahrzehnten genau deswegen auf den Weg in den reichen Norden gemacht. Gescheiterte Regierungen, aufgeflammte Bürgerkriege und auch der Klimawandel verschärfen die Not in den Ländern des Südens. Würden die Menschen in ihren Heimatländern tragfähige Perspektiven für sich sehen, würde es in Mittelamerika keine Trecks nach Norden geben. Und auch der Strom der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer würde abebben.

Hat die weltweite Entwicklungshilfe also nichts erreicht? War es falsch, jedes Jahr an Weihnachten einen Euro in das Kollektenkörbchen für „Brot für die Welt“ zu legen? Blickt man einmal 60 Jahre zurück, ins Jahr 1958, als die Aktion der Protestanten zum ersten Mal gestartet wurde, findet sich eine Antwort: Damals hungerte noch jeder zweite Mensch.

Seitdem wurde also Millionen Menschen geholfen, und das trotz einer rapide ansteigenden Weltbevölkerung. Und während staatliche Entwicklungshilfe eher die großen Linien bedient und Programme auf nationaler Ebene fördert, sind es gerade die Spendenaktionen, die den Einzelnen und seine Bedürfnisse im Blick haben. Wenn sich eine Kirchengemeinde in Bremen für eine Partnergemeinde in Togo oder Ghana einsetzt, bringt das auf der weltweiten Ebene fast nichts. Doch ganz konkret vor Ort wurde und wird dadurch effektiv geholfen.

Weihnachtliches Spenden ist deswegen sinnvoll und richtig – vorausgesetzt, die Gelder kommen an. Das aber ist bei längst nicht jedem Hilfswerk auch tatsächlich der Fall. Noch immer wird oft viel zu viel Geld für Verwaltungskosten ausgegeben, noch immer landet so mancher Spendeneuro an einer ganz anderen Stelle, als es ursprünglich gedacht war. Wenn Spendenwerke auf ihrer Internetseite keinen Geschäftsbericht veröffentlichen, sollten Spender hellhörig werden. Im Zeitalter digitaler Transparenz sollte eine öffentlich zugängliche Bilanz die absolute Minimalanforderung an jeden sein, der von anderen für wohltätige Zwecke Geld kassiert. Und alle größeren Werke brauchen ebenso ein anerkanntes Spendensiegel.

Politik muss Entwicklungsländern die Chance geben sich zu entwickeln

Doch alle Spenden im Advent sollten von einem Punkt nicht ablenken: Europa muss auch seine Politik verändern. Entwicklungshilfe wird immer dann sinnlos, wenn andere Politikfelder sie konterkarieren. Wenn der weltweite Handel dafür sorgt, dass billige europäische Hähnchenprodukte aus unseren Überproduktionen in Westafrika die einheimische Agrarwirtschaft kaputtmachen, wenn Fischkonserven aus Skandinavien afrikanische ­Fischer überflüssig machen, dann nutzt es nichts, wenn Projekte der Entwicklungshilfe auf nachhaltige Fischzuchten oder eine gesteigerte Produktivität in der einheimischen Hühnerhaltung setzen.

Vor allem aber braucht es deutlich mehr Engagement beim Klimaschutz: Es sollte äußerst nachdenklich stimmen, wenn die Direktorin von „Brot für die Welt“, Cornelia Füllkrug-Weitzel, erklärt, dass manche ihrer Partner sich nur noch von Naturkatastrophe zu Naturkatastrophe hangeln. Schreitet der Klimawandel weiter voran und werden die Temperaturziele weiter so verfehlt, nehmen die Katastrophen und die Fluchtbewegungen weiter zu. Und dann wird auch der Hunger weiter wachsen. Deswegen ist es beschämend, dass gerade ein reiches Land wie Deutschland hier nicht schon längst viel weiter vorangekommen ist.