Nun soll sie also doch kommen, die von Andrea Nahles bereits im November 2016 ins Spiel gebrachte doppelte Haltelinie bei der Rente. Entsprechend froh ist die ehemalige Arbeitsministerin, dass sie jetzt als SPD-Chefin zusehen kann, wie sich ihr Nachfolger Hubertus Heil daran macht, ihre damals nicht mehr zum Zuge gekommene Idee umzusetzen. Geplant ist, für die nächsten sieben Jahre sowohl das Rentenniveau als auch den Beitragssatz stabil zu halten.

Dennoch ist Heils Vorlage für einen ersten Gesetzentwurf keine politische Großtat, denn mit einer wirklichen Reform hat die im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD so aufgeschriebene Maßnahme nichts zu tun. Die Zielvorgaben bewegen sich weitgehend innerhalb des Rahmens, den die von der Rentenversicherung regelmäßig veröffentlichten Zahlen ohnehin annehmen lassen.

Noch dazu wird Heils erster Schritt hin zu einem „verlässlichen Generationenvertrag“ ordentlich gepampert mit zusätzlichem Steuergeld, das – der guten Konjunktur sei Dank – gerade in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Das eigentliche Problem aber bleibt ungelöst, nämlich was passiert nach 2025? Und da hat auch die „neue“ Große Koalition letztlich nicht mehr anzubieten, als schon die Union im Wahlkampf: Sie schweigt sich dazu aus.

Eine wirkliche Rentenreform ist mit Verweis auf eine einzusetzende Rentenkommission für die nächsten zwei Jahre vertagt worden. Anstatt sich also tatsächlich an die Arbeit zu machen und die Rentenversicherung demografiefester auszustatten, bleibt Heil zähneknirschend nichts anderes übrig, als lediglich eine Rentenkommission einzusetzen, die bis März 2020 das erarbeiten soll, was jetzt schon überfällig wäre, nämlich „die Stellschrauben der Rentenversicherung in ein langfristiges Gleichgewicht (zu) bringen“. Im Fußball wird so etwas auf Zeit spielen genannt.

