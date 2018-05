Horst Seehofer (CSU) während einer Pressekonferenz neben Jutta Cordt, Leiterin des BAMF. (dpa)

Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Jutta Cordt wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Der leitende Oberstaatsanwalt Popp habe dies bestätigt. Neben Cordt werde auch gegen drei weitere leitende Mitarbeiter des Bamf ermittelt.

Im Zentrum der Asyl-Affäre steht die Bremer Bremer Außenstelle des Bamf. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Asylanträge zu Unrecht genehmigt worden sein. Gegen die Leiterin der Bremer Stelle wird bereits bei der Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt.

Ob das Verfahren gegen die Bamf-Präsidentin Cordt eventuell an die Staatsanwaltschaft Bremen abgegeben wird, solle geprüft werden, sagte ein Behördensprecher der "Bild".

Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Luise Amtsberg, äußerte am Dienstag Zweifel an Jutta Cordt. "Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten", sagte Amtsberg der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich die Grünen-Politikerin in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Der ehemalige Bamf-Leiter Frank-Jürgen Weise nahm seine Nachfolgerin vor solchen Anwürfen in Schutz. "Es wäre unfair und auch unzulässig, ihr Vorfälle anzulasten, die lange vor ihrer Verantwortungsübernahme im Bamf geschehen sind", teilte Weise laut "Spiegel Online" am Dienstag mit. Der inzwischen pensionierte Behördenmanager hatte von September 2015 bis Ende 2016 gleichzeitig die Bundesagentur für Arbeit und das Bamf geleitet. Cordt war Anfang 2017 an die Spitze der Behörde gerückt. (ech/dpa)